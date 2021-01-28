有些生肖天生八字命硬，本命強勁且不易受刑剋，無論經歷多大的難關，他們總能逆轉命運，走出屬於自己的一條路，而《搜狐》近日就分享3個天生命很硬的生肖，就算一度窮到難以翻身，他們仍靠著永不放棄的毅力，注定從窮變富。

1.生肖馬

屬馬的人五行屬火，個性外放且思想獨立，看事情非常有遠見，就算他們出生平凡，年輕時甚至窮到難以度日，但他們絕不會放棄，在人生道路上會好好把握各種機遇，總是能搶占先機，成為同行裡的佼佼者，天生命格非常硬，總是不放棄的往上爬，飛上枝頭變鳳凰。

2.生肖虎

屬虎的人五行屬木，為人正直、積極樂觀，性格上較強勢，凡事都不願意服輸，即使他們出生平凡家庭，但志向卻非常遠大，為人勤奮努力，做事絕不會輕言放棄，也因較硬的個性，因此到中年時，屬虎的人將迎來發展機遇，逆襲成為人生勝利組。

3.生肖蛇

屬蛇的人五行屬火，個性進取向上，從來不會向命運低頭，就算年輕時窮困潦倒，但他們志氣非常高，人生中不斷尋找出人頭地的機會，將走入上層社會為目標，也因如此命硬的個性，他們中年後將會飛黃騰達，從窮變富享清福。

(中時新聞網)