景文科技大學視覺傳達設計系等5個系學會團隊25日至27日聯合帶領新北市新店區龜山國小辦理寒假冬令營。（景文科大提供）

景文科技大學視覺傳達設計系等5個系學會團隊25日至27日聯合帶領新北市新店區龜山國小辦理寒假冬令營。（景文科大提供）

景文科技大學視覺傳達設計系等5個系學會團隊25日至27日聯合帶領新北市新店區龜山國小辦理寒假冬令營。（景文科大提供）

景文科技大學視覺傳達設計系等5個系學會團隊25日至27日聯合帶領新北市新店區龜山國小辦理寒假冬令營，由於受到新冠肺炎疫情影響，主辦單位加強防疫措施，讓孩童仍可以擁有快樂的寒假假期。

由於疫情嚴峻，活動開始前，藉由防疫觀念宣導及課程，讓小朋友學習正確的防疫知識，從實名制的互動式教學中教導正確的防疫措施，激勵孩子量體溫、勤洗手及戴口罩的衛生觀念與習慣，保護自己也保護他人，為營隊開啟健康安全序幕。

營隊活動設計以美感教育為主軸，營隊活動中為小朋友規畫出很不一樣的課程、精心設計了多采多姿的活動，包含彩鹽罐製作及創意刮畫課程中以手做的方式激盪創意，也從春聯賀年的課程中了解台灣文化習俗及傳承的意義。

此外因農曆年即將來到，還帶著小朋友寫賀詞、做鞭炮賀新春，結合製作卡片，除了感謝親人外，小朋友並合力製作大卡片感謝醫生護士為台灣防疫做的努力。

景文科技大學表示，歷來秉持服務弱勢兒童的理念，藉由教育部大學社會責任的推動，期望每位未來主人翁，都能感受到在地的溫暖；自107年度起，由師生協力進行大手牽小手點燈計畫，業有近千位弱勢孩童共同參與，對於跨世代的認知與縮短城鄉教育鴻溝產生顯著效果；從做中學習感謝，從行動中實踐包容，從營隊過程中潛移默化地培養軟實力，讓孩子學習生命的意義。

(中時 )