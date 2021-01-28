安聯（中國）保險控股有限公司28日宣布已獲得中國銀保監會批准，將發起籌建安聯保險資產管理有限公司。安聯保險資管是《中歐投資協定》於2020年12月30日完成談判後，獲批籌建的中國首家外資獨資保險資管公司，也是業內首家獲批籌建的外資獨資保險資管公司，註冊資本為人民幣1億元，註冊地為北京。

安聯保險集團於1890年在德國創立，超過130年歷史，是全球知名保險品牌之一。據中國證券網報導，安聯保險資管的獲批籌建得益於中國一系列擴大對外開放、鼓勵外資保險公司加大在華投資的政策，是中國金融業進一步對外開放的積極成果。

籌建安聯保險資管是安聯集團以安聯中國保險控股為平台進軍中國資產管理市場的重要戰略舉措。

安聯中國保險控股是由德國安聯集團獨資設立的中國首家外資獨資保險控股公司。其近期提交的增資12億元的申請已於2020年12月獲中國銀保監會批准。增資後，安聯集團仍為安聯中國保險控股的單一股東。

(旺報 )