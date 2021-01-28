開季至今美國職籃每隊進行了將近20場比賽，有球隊雷聲大雨點小總是打不出該有水準，也有球隊狀況極佳屢屢超越台灣運彩預期，今天筆者就來介紹兩支跌破運彩眼鏡的球隊，讓各位玩家在讓分玩法上有個參考。

鵜鶘讓分玩法過盤率僅33%，在讓分玩法看好其對手的玩家們想必賺進不少彩金！鵜鶘先發陣容豪華，英格拉姆(Brandon Ingram)、鮑爾(Lonzo Ball)以及威廉森(Zion Williamson)分屬選秀2016年榜眼、2017年榜眼和2019年狀元，配上布雷索(Eric Bledsoe)與亞當斯(Steven Adams)兩位明星級後衛和中鋒，很難想像鵜鶘目前戰績西區倒數第2，會如此不堪主要有兩大原因，首先是投不進又守不住的三分線，鵜鶘場均只投進9.9顆三分聯盟倒數第2，而且命中率僅33.2%聯盟倒數第3，可怕的是其對手場均可以投進15.9顆聯盟最多，一來一往鵜鶘場均在三分球就輸給對手高達18分。再來是板凳不夠力，鵜鶘的替補陣容火力不足，在先發主力下場休息時無法咬住比分，鵜鶘替補的場均得分僅27.9分聯盟墊底。

爵士本季讓分玩法過盤率高達71%，換句話說只要在運彩讓分玩法瞄準爵士，就有超過七成的機率贏得彩金！爵士注重防守眾所皆知，本季他們防守依舊強勢，平均百回合失分106.5聯盟排名第3、場均籃板49.6獨占鰲頭，其對手命中率僅44.1%、罰球命中數才13.6，兩項數據也都是聯盟第2，承襲以往銅牆鐵壁之名。跟之前較不同的是爵士增加了三分線的出手，佔比從上季的41.4%增加到了47.4%，並且投出高達39.7%的三分命中率聯盟第2，場均可以投進16.6顆三分球制霸聯盟。3D(Three Pointer & Defense)往往用來形容一名三分球與防守兼具的優秀球員，如今的爵士可以稱得上是一支3D強權。

(中時新聞網)