病毒細菌與人類的拉鋸戰不斷上演，疫苗、藥物的發現遠不及病毒的瞬息萬變，當病毒渾沌未明、來勢洶洶的情況下，該如何打贏這場戰爭？

1.作息正常

傳統中醫裡不斷提到：「正氣存內，邪不可干」，維持正常作息，飲食、情緒、睡眠調整得宜，免疫功能正常，病毒等邪氣自然沒有攻擊身體的機會。

喜好讀書的中華民國傳統醫學會理事長黃碧松認為，早起迎接第一道陽光，可以吸收最豐富的陽氣及能量，增加抗病力。

2.穴道按摩

擅長食療養生的台北市中醫師公會理事長陳旺全，則笑著比喻「取之於自己，用之於自己」的穴道按摩，是最好的免疫力增強法。

用筆尖或指腹按壓刺激手虎口處的合谷穴、手臂的曲池穴及膝蓋下緣外側凹陷處直下3寸（約四根手指寬）的足三里穴，直到覺得痠麻脹為止。

這些穴位屬於氣血分布豐富的地方，除可增進氣血循環，另外也促使腦部分泌荷爾蒙，達到預防疾病效果。

3.保持好心情

好心情也是增加免疫力的一帖良藥。壓力及負面情緒，會促使腦神經細胞分泌一些化學物質，影響內分泌，進而壓制免疫系統。

美國心理學家科恩（SheldonCohen）發現，若受試者處於慢性壓力下，譬如持續與家人、同事發生衝突，生病的機率增加至3∼5倍。此外，中醫認為七情（喜、怒、憂、思、悲、恐、驚等情緒），是重要的致病因子，長期刺激或創傷，容易引發身體臟腑失調，產生疾病。

然而，解除壓力最好的方法，也許就在你家的花園裡。

好心情也是增加免疫力的一帖良藥。(圖/康健雜誌提供)

4.芳香療法

近來十分流行的芳香療法，便利用植物提煉精油的香味分子，調整腦部神經傳導物質及荷爾蒙作用，達到紓解壓力、情緒效果。

「這是近十多年歐美流行的心靈神經免疫學（psychoneuroimmunity），」英國國家登記合格芳療師陳秀麗表示，精油的角色是調整心靈困擾和精神疲乏，藉以提振免疫功能。

美國芝加哥嗅覺和味覺治療研究基金會發現，具有甜味的花香對於緩解壓力很有幫助。

芳香療法利用植物提煉精油的香味分子，調整腦部神經傳導物質及荷爾蒙作用，達到紓解壓力、情緒效果。(示意圖/Pixabay 康健雜誌提供)

研究者將花香味的毛巾放置在100個家庭（家庭成員至少有5人）中，然後詢問他們感受。結果發現，這些香味竟然可以減少19％的壓力。負責研究的神經生理學專家賀奇醫師（AlanR.Hirsch）表示，任何花朵的香味分子都可以達到類似效應，只要選擇你喜歡的花香味即可。

此外，也可以選擇增加腦中血清素含量，幫助入眠的精油，如薰衣草、洋柑橘等，美國國家自然醫學學院植物藥老師米勒（ShaleenAndrews-Millier）提到。她個人最喜歡用薰衣草對抗壓力，因為薰衣草可讓人放鬆，但也維持一定的清醒度，不會昏昏欲睡。

5.淨化空氣

藉由飛沫傳染的病毒，離開活體後在自然環境中仍能存活短暫時間，因此最好保持空氣流通。

以冠狀病毒為例，它可以附著在任何平面物體上，且存活時間為3小時，若皮膚、衣物沾染到，再去揉搓眼睛或口鼻，就可能遭致感染。

除了勤洗手，避免將感染源帶進室內，也可以利用傳統空氣薰蒸的方式，淨化消毒室內空氣。

根據記載，最早醫學之父希波克拉底教導民眾燃燒白楊木的樹枝（阿斯匹靈的主要成分）來對抗瘟疫。

此外，他也教導騎士在馬鞍上塗上檀香木、樟腦和迷迭香等，預防疾病感染。法國的醫院曾以燃燒百里香和迷迭香，做為消毒醫院程序。英國國際芳香療法聯合執業工會會長史密斯（LanSmith）提到，連續散發如松杉類精油3小時，可以有效殺死空氣中90％的病原體。

除了點燃精油，最簡單的方式，是醋蒸薰法。

陳旺全醫師建議，將6cc高濃度的釀造醋（一般食用醋）以水稀釋兩倍，以小火加熱，利用醋的蒸燻，可以殺死空氣中的病菌。

此外，記得每半個月至一個月就應更換室內空氣清淨濾網，保持空氣新鮮。

(中時新聞網)