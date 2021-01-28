醫院是人流聚集之處，不但醫治人，也迎接生命的誕生，以及見證生命的終結，也因為靈魂在此密集交會，自然生成許多靈異故事，道士世家出身的道長李戊己，就在節目上分享親身經歷，透露某次任務讓他在醫院面對索命的紅衣女鬼，直言兇猛程度前所未有。

李戊己作為道長，已是家中的第五代，工作上就是接觸神鬼之事，滿身都是故事，近來他作客《震震有詞》節目，透露有次接到委託，是該處需要降魔，透露那是一間大醫院，一進去他就發現內部格局有異，醫院通常會將4樓改成5樓，但這間醫院卻沒這樣，還將這層樓專門拿來收治一些輕微症狀的病人，讓他們住院吊點滴用。

李戊己表示，這醫院10多年前曾發生離奇的事情，當時該樓層照慣例收治許多輕症病患，在那裏吊點滴，但明明生的病都是些小感冒之類的，卻在一個禮拜內整間病房都往生，他表示當時一進去該處，就毛骨悚然、頭皮發麻，這是他當道長以來，從沒發生過的狀況。

探訪之後得知，護士間也流傳了靈異經歷，有護士值大夜班，看見穿紅衣服的人飄過去，說也奇怪，紅衣女鬼飄過的其中一間病房，竟整間6個人接連過世，在該處打掃的80多歲老婦人以及護理長等，也都有看過紅衣女鬼的身影，鬧得人心惶惶，因此找道長來處理，李戊己後來決定擴大規模，一路從最高的11樓到1樓逐層驅逐，並下了結界隔離，才讓該醫院恢復平靜。

(中時新聞網)