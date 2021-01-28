35歲的黃姓女子日前晚上約閨蜜到住處聊天，趁對方還未到先下樓倒垃圾，未料電梯突然故障，加上未帶手機連呼救鈴都無回應，獨自在電梯裡煎熬近1個小時；所終被社區巡邏警衛發現，通報警消及電梯維修人員趕來解危時，閨蜜也剛好抵達，見一群人擠在電梯口手忙腳，這才驚覺竟是黃女受困電梯，虛驚一場。

警方指出，第六分局工業區派出所當晚接獲民眾報案，表示轄內工業區38路上某大樓，有人受困在故障電梯內待援，警員鄒萬平及林意智獲報趕往，經詢問大樓管理員得知，35歲黃姓女住戶稍早搭電梯下樓倒垃圾時，電梯突然故障，卡在2樓與1樓間，黃女出門前想說下樓倒個垃圾而已，所以沒有帶手機，根本無法向外求援。

警方表示，黃女狂按緊急呼救鈴也無回應，只能不斷地敲打電梯並大聲呼喊，期待路過鄰居能夠發現，仍獨自在電梯裡煎熬了將近1個小時，終於被社區巡邏警衛發現，立即通報警消及電梯維修人員前來搶救，員警並貼心的陪黃女聊天分散注意力，並撥放音樂安撫她緊張情緒。

警方說，此時又有一對男女抵達準備搭電梯，見一堆人擠在電梯前也相當好奇，經詢問得知竟是黃姓友人受困，這才恍然大悟說，黃女稍早打電話約他們到住處聊天，途中曾打電話想要問黃女確認居住樓層卻未果，正感到納悶之際，原來是她因為未帶手機又受困電梯才一度失聯。

警方強調，所幸電梯維修人員迅速趕到現場，警民齊力將受困電梯黃女搶救出來，黃女則對警消救援讓其從故障的電梯脫困，表示非常感激。

(中時 )