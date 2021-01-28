高雄26歲型男林家丞剛退伍不久，他感慨過去衰事不斷，本周一將改名為「林家丞台灣之光財神羅伯特歐薩斯」，連名帶姓總計15個字，他將改名後的身分證照片PO上臉書「爆廢公社」引發網友熱議，希望2021能帶來財運及好運氣。不過，命理師直言「恐與改名原意背道而馳！」

林家丞目前待業中，本月中才剛退伍，他25日心血來潮決定改名，思考沒多久就付諸行動，改名為「林家丞台灣之光羅伯特歐薩斯」，父母一度無法諒解，但他最擔心「新印章能不能刻下這麼多字」。

他「說文解字」新名字原由，是希望自己成為台灣之光、賺大錢，而自己的英文名字Robert直譯成中文就是「羅伯特」，而羅伯特也是知名理財書《富爸爸·窮爸爸》主要作者羅伯特‧清崎名字。

針對林家丞希望改名換來好運，易經生肖姓名學老師高煜霖指出，林男84年次，生肖豬，就易經生肖姓名學演繹原理，恐怕有2大致命傷；名字第二個字「家」，裡面的「豕」，也是代表「豬」的元素，與主角生肖「豬」，形成「自刑」，顯示出遇到不順，易憂鬱，而意氣用事決策。

高煜霖分析，「丞」下面的「一」字，帶有「蛇」形，又與生肖「豬」，形成「六沖」格局，在姓名學歌訣裡，一句「豬蛇相沖財難求」得知，難怪會因財不順，遇挫則，而做出如此「超自然」的改名決定。

高煜霖解釋，改名後有「台灣之光」字眼，顯示出，如果福報不夠，日後恐陷入體能下滑，體弱多病的循環裡。更要注意的，「財神」是付出、貢獻、回饋的精神，要當神明的意象，「德」不夠，如何能付出，貢獻、回饋，如此，恐就把自身的前途，如流沙般的流失掉了。

(中時 )