徐乃麟帶兒子徐新洋錄中視《飢餓遊戲》，父子檔首度同框外景節目，就遇上連續兩集的全新特輯，徐乃麟開玩笑說：「因為兒子吃不了苦，帶他來吃苦。」這次來賓還邀「副業女王」詹子晴（丫頭），擁有10項副業的她一出場就被謝忻虧：「妳到底來幹嘛？」徐乃麟也開玩笑說：「她就是來給我難看的，10個副業都做得很好，我10個企業都做不好。」

雖然靠著副業大展「錢」途，丫頭仍勤上通告，不只賺外快也盼觀眾不要忘記自己，孫協志一聽笑說：「不像我們，不上通告工作是會死的。」徐乃麟更自嘲：「像我做節目上通告，是為了補那個（投資）的洞。」一群人到阿里山出外景，節目為結合在地特色，便準備採茶衣讓王仁甫、謝忻、咪雅穿上，和其他採茶姑娘相比之下，王仁甫超緊繃的裝扮格外喜感，被孫協志笑虧是「採茶流氓」。玩遊戲答題還要揹採茶姑娘，徐乃麟揹起謝忻差點累到說不出話來，謝忻卻開心直呼：「以後打牌我會贏耶，壓落底喔。」

徐乃麟(右)攜兒徐新洋(左)在節目中大玩遊戲。(中視提供)

製作單位還設計超燒腦的心機遊戲，連續兩周播出「守護阿里山打擊山老鼠」特輯，徐乃麟第一次來到阿里山，明明景色宜人的茶園近在眼前，卻要玩遊戲鬥智比演技，讓徐乃麟忍不住重現招牌口頭禪：「不要錄了。」王仁甫也跟著搭腔：「幹嘛要到這種地方抓山老鼠。」爾虞我詐的燒腦賽制，加上擅長心機遊戲的王仁甫和老謀深算的徐乃麟，遊戲剛開始就害孫協志緊張到口吃，連丫頭都說：「你的臉比被問緋聞還尷尬。」

第一次帶著兒子上阿里山錄影，徐乃麟開心大放送，只要任一人玩吹牛贏過他，就請大家吃buffet，徐新洋馬上第一個出來挑戰「乃神收工大請客」，擁有賭神基因的徐新洋對上吹牛大王徐乃麟，難得一見的父子對決成了當集看點。《飢餓遊戲》中視周日晚間8點播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播出。

(中時 )