美國聯準會周三會後宣布其隔夜基準利率保持於近零不變，而每月購債規模亦保持不變，同時再次承諾將維持這些經濟支柱不變，直到美國經濟擺脫新冠肺炎疫情引發的衰退並完全復甦。

但經濟尚未完全復甦，在為期兩天的會議結束，聯準會決策官員在聲明中表示，美國的復甦步伐令人擔憂。

聯準會決策委員會周三一致通過，基準隔夜利率維持在0～0.25%目標區間，每月至少購買800億美元美國公債與400億美元抵押貸款擔保證券的計畫亦維持不變。

在會後舉行的記者會上，聯準會主席鮑爾提到了經濟韌性，稱住房、金融服務與其他主要產業都採用新技術與策略來適應這場大流行病。

然而，去年12月美國經濟的就業局勢仍然嚴竣，在這場公衛危機緩解之前，大量勞動力都將處於閒置。鮑爾對此表示，在那些數以百萬計的美國人重返就業之前，聯準會不會結束救援工作。

鮑爾表示，央行將繼續維持寬鬆貨幣政策，直到達成就業最大化與通膨持穩於2%目標的雙重任務。但他也坦承，現在距離實現目標仍然遙遠。

這番言論代表聯準會在政策立場措辭上的轉變，既充分考量疫苗接種普及與達成廣泛免疫可能對經濟帶來提振，同時也承認美國在恢復充分就業的道路將漫長而艱辛。鮑爾表示，近期的風險在於美國雖正在擴大接種計畫，但新變種病毒恐將傳播得更快，但有充分證據支持今年下半年經濟將轉強。

(時報資訊)