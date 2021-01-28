晶圓代工大廠聯電（2303）法說會釋出利多，外資圈再啟動一波調升目標價，三家外資調升目標價至60元之上，最高目標價上看66元。

先前於法說會前，已有兩家外資看好聯電將受惠於8吋和12吋晶圓需求強勁、價格上漲，相繼調高聯電目標價至63元，同步為外資的最高目標價。

聯電對首季以及全年展望樂觀，在法說會後，外資再啟動上修潮，包括美系及日系外資都上調目標價，最高達到66元，再刷新外資圈對聯電的目標價。其中，一家美系外資將聯電目標價自54元調升至61.8元；一家美系外資將聯電目標價由54.5元上升至65元；一家外資則由45元拉升到66元。

美系外資指出，聯電因應晶片需求強勁，資本支出提高到150億元美元，較去年的100億美元拉升50%。聯電同時計畫提高28奈米產能，較去年增加20%，反映來自電動車、5G及居家辦公的需求強勁。此外，為緩解車用晶片短缺，聯電將車電訂單列為優先生產目標，代工車電晶片有助聯電毛利率。美系外資上修聯電今、明年每股純益（EPS）預測至3.1元、3.7元。

另一家先前調升目標價的歐系外資表示，聯電動能保持強勁，市場對聯電的股淨比共識，應會逐步朝3倍進行上修，換算合理目標價63元。

聯電第1季展望佳，產能將達100%滿載，聯電預期首季晶圓出貨季增2%，產品平均價格（ASP）採美金計價同步成長2%-3%，毛利率預期進一步提升至25%。

聯電並宣布今年資本支出將達15億美元，較去年大增5成，主要用於28奈米產能擴充，今年28奈米產能預計將增加20%。

(時報資訊)