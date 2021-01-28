開季賽程輕鬆的多倫多楓葉目前以5勝2敗1和暫居北區榜首，而季前被看好能問鼎北區冠軍的愛德蒙頓油人只打出3勝5敗排名第4。過去兩隊分屬大西洋分區及太平洋分區，例行賽只會遭遇兩次，本季因疫情影響同處在北區，例行賽將交戰九次之多。今年雙方已在楓葉主場交手2場各拿1勝，週五 (1/29)11:00，雙方將移師愛德蒙頓再戰，油人主力後衛克萊夫鮑姆(Oscar Klefbom)將繼續掛傷號，防守低迷的油人恐難中止主場二連敗的頹勢。

油人前鋒德萊賽特(Leon Draisaitl)與麥克大衛(Connor McDavid)上季分居得分榜前二傑，但攻勢過於集中在兩人身上，因此團隊進攻效率並不突出。本季亞裔前鋒山本凱勒(Kailer Yamamoto)在進攻端展現不俗的攻擊力，出賽8場繳出3進球、3助攻的強勢表現，找到第三得分點的油人，本季進攻效率應能有所提升。防守是目前油人最薄弱的環節，替補門將史密斯(Mike Smith)因傷持續缺陣，柯斯基寧(Mikko Koskinen)本季全勤出賽，其中包含了一場背靠背賽事，過高的使用率讓柯斯基寧本季場均失球暴增至3.42(上季2.75)。除了門將戰力短缺，藍線主力克萊夫鮑姆也因為肩膀傷勢無法上場，油人防守不振的問題短時間內應很難獲得改善。

楓葉先發前場由得分機器塔瓦雷斯(John Tavares)、米納(Mitchell Marner)及馬修斯(Auston Matthews)所組成，是聯盟少數能科羅拉多雪崩抗衡的鋒線組合。但楓葉本季進攻效率並不理想，團隊進球率9.9%乍看之下很出色，但22顆進球中有高達9顆來自於Power Play，如果排除Power Play進球，楓葉5打5的團隊進球率是6.5%，僅排在聯盟第21名。防守端方面，主力門將安德森(Frederik Andersen)表現每下愈況，本季救球率已跌破9成，反倒是本季加盟的坎貝爾(Jack Campbell)出賽兩場都繳出優質先發，坎貝爾過去兩季救球率都在9成以上，如果安德森表現持續探底，先發門將的位置可能會不保。

此戰將是油人門將柯斯基寧16天內的第9場賽事，在沉重的體能負擔下，估計很難演出銳利的防守。楓葉安德森狀況雖同樣不佳，但以穆津(Jake Muzzin)為首的後衛群，過去對於壓制麥克大衛的快攻很有一套，整體戰力還是楓葉略勝一籌。考量到本季楓葉讓分過盤率只有25%，建議保守投注「不讓分玩法-客勝」

(中時新聞網)