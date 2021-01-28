南投一名2歲男童，日前回新竹鄉尖石鄉外婆家玩，27日晚上吃一顆葡萄時意外噎住導致窒息，外婆將小孩趕緊送到住家附近的消防分隊急救，送到醫院時仍回天乏術。

警方初步調查，這名2歲男童日前回到尖石外婆家玩，27日晚上8點多，吃葡萄時噎到窒息，外婆試著用手挖出外孫口中異物未果，趕快把男童送到附近的消防隊求救。

消防人員發現男童已失去呼吸心跳，立刻施行CPR急救措施，並以救護車送到醫院急救，但男童仍回天乏術，檢察官28日將進行相驗。

(中時 )