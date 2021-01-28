頂級先發投手包爾(Trevor Bauer)新東家還沒有著落，上周傳出大都會和天使是最有可能的球隊，不過《洛杉磯時報》點出包爾不可能加盟天使，原因就是天使的投手教練米奇卡拉威(Mickey Callaway)過去與他在印地安人合作時關係很差，而卡拉威正是前統一獅洋投米奇。

《洛杉磯時報》指出，雖然天使願意提供包爾心目中的價碼，也就是年薪3600萬美金，但包爾本人可能不願意選擇天使，包爾在2013年至2017年效力克里夫蘭時，米奇正是球隊的投手教練，不過包爾崇尚科學化訓練，例如使用加重球、長距投擲、攝影機改善投球等等，但米奇是傳統派，很少使用數據分析，因此導致雙方時常有摩擦。

而包爾也曾在2019年在《體育畫刊》上暗示兩人關係緊張，他曾對米奇說，「我試著找到各種方法來變更好，而且我可能做的研究比你更多，別告訴我該怎麼做，尤其你根本沒有任何數據可以支持你。」而根據報導指出，最重要的是包爾與米奇兩人之間的關係惡劣到「無法修復」。

米奇在統一獅僅效力6個月，留下11場出賽、7勝3敗、自責分率3.18的成績，之後就轉往印地安人小聯盟擔任投手教練，之後成為印隊大聯盟投手教練長達5年，2018至2019年升格為大都會總教練，2019年才又到天使擔任投手教練至今。

據傳大都會、藍鳥、道奇、天使是最積極想簽下包爾的球隊，不過在藍鳥退出競爭、天使不可能簽下之後，僅剩大都會和道奇仍在檯面上。

前統一獅洋投米奇(右)曾任印地安人隊投手教練，目前為天使隊投手教練。（美聯社資料照）

(中時 )