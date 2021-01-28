雖然歐美疫情升溫，但遠距商機暢旺，加上農曆年前備貨效應湧現，台經院今天公布2020年12月製造業景氣燈號，終結連續4個月的黃藍燈，轉為代表持平的綠燈。

繼國發會昨天公布去年12月景氣燈號睽違近十年，再次亮出黃紅燈，台經院今天公布12月製造業景氣燈號，信號值也從上月12.91分，增至13.67分，燈號轉為綠燈，是2018年6月以來首次出現綠燈；回顧去年全年，製造業景氣燈號出現1次綠燈、5次黃藍燈，其餘皆為藍燈。

台經院分析12月亮出綠燈的關鍵，歐美地區疫情再次升溫，居家辦公、遠距教學等商機仍持續暢旺，帶動相關電子資訊產品需求續強，加上原油等國際原物料價格走高，以及廠商農曆年前備貨效應湧現，傳產表現普遍較先前強勁，有助於拉抬需求面與價格面指標。

而12月台股突破14000點關卡，市場交投熱絡，加上主要國家陸續啟動2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗施打，預估2021年疫情對全球經濟衝擊可望降低，國內製造業廠商看好未來景氣，也推升經營環境面指標表現。

進一步觀察細部產業電子零組件業，台經院指出，宅經濟及遠距商機持續發酵，5G、高效能運算等應用設備及遊戲機等消費性電子產品需求強勁，以及相關應用設備出貨暢旺，使得12月電子零組件業出口、生產指數與外銷訂單年增率續呈雙位數成長，12月電子零組件業景氣燈號轉為代表揚升的黃紅燈。

台經院認為，隨著製造業景氣燈號轉呈綠燈，信號分數也創下波段新高，在電子零組件、資訊產業續強，傳統產業成長動能也明顯回升之下，國內製造業景氣可望朝向全面復甦。

展望未來，台經院認為，2021年淨外需市場表現料將維持穩健，內需市場則因景氣回穩帶動消費、投資，可望成為支撐經濟成長的主力，均有助於推升國內製造業成長動能。（編輯：楊凱翔）1100128

(中央社)