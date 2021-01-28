金門縣警局交通隊落實巡邏勤務，尋獲「失蹤人口」王姓男子（右），提醒以後要多與家人聯絡。（警方提供）

家住台中豐原的王姓男子跨海到金門作工，數月來未與家人聯絡，讓老母憂心如焚，報案請求協尋。金門縣警局交通隊落實巡邏勤務，在金湖鎮尚義路段尋獲，遠在大海另一方的家人據報，總算放下心中的大石頭。

今年30餘歲的王姓男子在去年7月搭機來金門，受雇於建築工地擔任粗工，因曾酒駕涉有公共危險情事，遭判刑在金門監獄執行數月，期間本人也一直未與家人聯絡，讓數月來左盼右等，一直查無下落的家人十分擔憂。

想念兒子的王母因此在今年1月初向豐原區警方報案請求協尋，金門警方接獲通報，即列為重點查尋對象，目標鎖定台籍工人經常出入地方。

縣警局交通隊警員黃琮傑、鍾永正日前執行巡邏勤務，在金湖鎮尚義路段攔檢車輛，終於尋獲正準備出門上工的王某，他並不知自己列為失蹤人口，對一直未與家人聯絡，也說明曾酒駕入獄的苦衷。

警方立即通報家屬，讓老母親不再憂心度日，也提醒從台灣遠來金門工作的王某，以後要多與老家聯繫，免得家人牽掛。

縣警局長蔡祥春肯定同仁落實巡邏勤務，讓家屬終於可以放心，將在工作會報中公開表揚，也提醒民眾若遇有類似情事，可撥打110或就近向警察機關報案，讓警方協助查尋，在春節團圓好過年。

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(中時 )