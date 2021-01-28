2020-21賽季的世界司諾克巡迴賽本週進行德國大師賽，過去10年德國大師賽都是在柏林舉行，但由於新冠疫情的關係，世界司諾克巡迴賽也打起「泡泡聯盟」，從去年9月賽季開始的歐洲大師賽，到本週的德國大師賽，以及從1月4日打到4月1的司諾克冠軍聯賽等11個賽事，通通都是在英格蘭白金漢郡的新市鎮米爾頓凱恩斯舉行。

世界司諾克巡迴賽本季共有20站，其中15站是屬於積分排名賽，另有3站非積分排名賽（王中王賽、大師賽和冠軍聯賽），以及2站長青組賽事（超過40歲的選手）。德國大師賽是積分排名賽，官方公布的128名職業球手才有資格參加，經過兩輪資格賽後，剩32名球手進入正賽。

世界排名高居第1的31歲英格蘭名將賈德·川普（Judd Trump）是衛冕冠軍，去年還是世界排名第2的川普在決賽以局數9-6擊敗排名第4的澳洲好手尼爾·羅伯森（Neil Robertson），首度封王。川普曾在2014年打進過決賽，但不敵當時如日中天的中國球手丁俊暉。

德國大師賽從2011年開始列入積分排名賽，10年來都沒有球手成功衛冕，共有9人贏得過冠軍，曾經在2002-03賽季單季贏得三大賽冠軍的威爾斯名將馬克·威廉斯（Mark Williams）是唯一兩度封王的球手。位居今年13種子的威廉斯在首輪資格賽就遭到淘汰，但他並不是唯一缺席正賽的球手，英格蘭「火箭」歐蘇利文（Ronnie O'Sullivan）沒有參賽，世界排名第2的尼爾·羅伯森和第4的薩爾比（Mark Selby）都在首輪資格賽中箭，世界排名第5的凱倫·威爾森（Kyren Wilson）和第10的馬克·艾倫（Mark Allen）則在第2輪出局；還有剛剛成為史上首名「00後」贏得大師賽冠軍的中國小將顏丙濤，同樣在首輪止步。換句話說，目前世界排名前11的球手當中，只有5人打進正賽，除了川普，還有世界排名第6的蘇格蘭「巫師」希金斯（John Higgins）、排名第7的英格蘭球手莫菲（Shaun Murphy）、排名第8的蘇格蘭球手馬奎爾（Stephen Maguire），以及中國一哥丁俊暉。但就在正賽準備開打前，希金斯在新冠肺炎的檢測為陽性，不得不退出本屆比賽。

司諾克巡迴賽官方發表聲明，所有其他參賽球手的檢測都是陰性，自從去年6月司諾克賽事重啟後，大會一直有嚴格遵守防疫規定。45歲的希金斯是在那由感染不得而知，但巧合的是，31歲的川普此前在大師賽也因為檢測陽性而被迫退賽，隔離康復後反倒養精蓄銳，前兩輪資格賽分別以5-2和5-0輕鬆晉級。首輪比賽27日開打，川普5-1輕鬆淘汰45歲的英格蘭同胞馬克戴維斯（Mark Davis），丁俊暉最後連搶兩局以5-4險勝波蘭的前歐洲U21錦標賽冠軍菲利皮亞克（Kacper Filipiak），與川普同半部籤表的馬奎爾和莫菲則都在第一輪出局。

由於眾多好手提前落馬，如無意外，川普很可能會在8強碰上丁俊暉，從歷史對戰紀錄來看，川普對丁俊暉8勝8負，將是勢均力敵的一仗，但如果順利闖關，就有機會直闖決賽，下半部籤表最高種子排名是第10的英國球手賓漢（Stuart Bingham，19勝8負）和15的李梭斯基（Jack Lisowski，8勝7負，近2次交手都是川普勝），川普都在對戰紀錄佔上風。川普本季狀況絕佳，已贏得英國公開賽、北愛爾蘭公開賽和世界大獎賽3個冠軍，也在冠軍聯賽和英國錦標賽打進決賽，是所有球手之最，台灣運彩開出的奪冠賠率仍有1.75倍，絕對值得彩迷支持。

(中時新聞網)