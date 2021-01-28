高通今(28)日在其舉辦的「高通技術展演─重新定義連網汽車」線上活動中，宣布將擴展高通Snapdragon Ride平台組合，全新安全等級系統單晶片(SoC)是專為汽車安全完整性等級D級(ASIL-D)系統所設計，能為新車評價計劃(NCAP)第一級的先進駕駛輔助系統(ADAS)和第二級的自動駕駛系統提供了使用單一系統單晶片的彈性，同時透過先進駕駛輔助系統的系統單晶片與人工智慧（AI）加速器的組合來提升效能，最高可以支援自動駕駛系統至第四級。

高通技術公司資深副總裁暨汽車業務部門總經理Nakul Duggal表示，Snapdragon Ride平台產品組合憑藉獨特優勢促進了汽車製造商加速部署ADAS與自動駕駛技術，並能針對不同的汽車細分領域進行客製化和擴充。我們全新擴展的Snapdragon Ride平台產品組合，以及針對視覺感知、駕駛策略、停車和駕駛監控的整合式核心先進駕駛輔助系統/自動駕駛疊層，全面的解決了汽車製造商所面臨的不斷增長的複雜性及運算需求，同時為駕駛和乘客都提供了汽車安全和功能。

該系列系統單晶片集成的高通車對雲(Car-to-Cloud0服務的軟性庫存單位(Soft SKU)功能，為汽車製造商在升級車輛的功能與性能時提供了極大彈性，即使在車輛駛離經銷商店之後也能夠藉由無線軟體更新技術(OTA)來升級，讓消費者在整個汽車的生命週期內都能持續擁有最更新的升級和效能。

隨著最新系統單晶片的加入，Snapdragon Ride可支援一系列從安裝於汽車擋風玻璃上新車評價計畫的先進駕駛輔助系統解決方案(第一級)、到有條件自動駕駛的主動式安全(第二級/第二級+)，再到全自動駕駛系統(第四級)的先進駕駛輔助系統/ 自動駕駛功能。Snapdragon Ride平台組合是由汽車行業最先進、可擴展且高度客製化的自動駕駛系統單晶片平台之一所組成，建立在5奈米製程技術之上，不僅支援汽車製造商和第一階供應商開發更節能、更能散熱的設計，還為客製化解決方案提供更多選擇，同時也為下一代汽車架構的演進指引方向。

(時報資訊)