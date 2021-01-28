高雄市議員黃捷罷免案投票將於2月6日登場，黃捷日前接受團購達人486先生專訪，暢談對於罷捷的想法，談及已故的高雄市議長許崑源時，黃捷稱弔唁現場狀況讓她感覺敵意很重、很委屈，有點承受不住才落淚，「好像講得我是殺人犯一樣」。一番言論讓許崑源遺孀林絲娛痛喊，看了好難過，根本是在傷口上灑鹽，請高雄市民要站出來，罷免黃捷。

據網路上曝光的專訪片段，對於前往弔唁許崑源被拍到落淚，黃捷表示有點自責，不應該呈現那麼脆弱的一面，只是有點忍不住，因為現場狀況覺得敵意很重，很委屈，只是跟同事弔唁，也覺得很遺憾，結果卻被問為什麼要來。接著她突然大笑說，「好像講得我是殺人犯一樣，就現場有那種敵意，有點承受不住」，486接話表示，「那次黃捷的落淚在我看來，我覺得是不應該掉淚的，對不對，我們事後再回想」，黃捷嘆了一口氣，點點頭「是啦，對啦」！

對此，林絲娛26日接受中天訪問時，痛苦的哭喊，「好難過，為什麼許崑源已經走了，人已經在天上了，他們還要再這樣子抹黑我們呢？在我們身上灑鹽呢？我請所有高雄市民要站出來，要力挺有正義感的許議長，出來罷免黃捷，大家要勇敢的出來投票」。

林絲娛更表示，許崑源主持會議是不分藍綠，而且真的非常提攜黃捷，不僅向她（林絲娛）表達稱讚之意，更多次公開在市議會稱讚黃捷表現，認為要給黃捷更多的機會，讓黃好好表現，但沒想到後來是這樣情形。

聽完林絲娛的採訪，粉專「韓黑父母不崩潰」27日在臉書表示，議長夫人痛訴黃捷在家人傷口上灑鹽，希望鳳山人都要站出來投下罷免票，為正義的許議長討回公道」，該粉專更不捨地為林絲娛打氣，「請議長夫人務必加油」！

許多網友也在po文底下表示，「罷免黃捷！以慰許議長在天之靈」、「真的很白目，有黑眼珠真是不適合她」、「議長夫人加油，2月6日就是罷捷日」、「罷掉黃㨗還許議長一個公道」。

不過，486也對採訪黃捷一事遭外界質疑，在其網頁澄清表示，他和黃捷「談話主題不是許議長，而是場外對黃捷不友善人士」。且專訪當天，黃捷也有提及許崑源的照顧，更感念一起打拚的時光。

(中時新聞網)