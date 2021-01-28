彰化縣政府率全國之先於首創於2019年間推出「戶政關懷員」主動關懷訪視喪家，撫慰心情，也提供土地房屋繼承登記、勞保家屬死亡給付等實用資訊，鑒於死亡沒過戶車牌註銷，每年平均1400件，今年2月再創新加值提供汽機車繼承過戶資訊服務喪家。

民政處長賴致富指出，戶政關懷員服務，已經實施兩年多了，提供處理身後事相關機關的聯絡窗口資訊外，如遇到特殊境遇家庭，也會協助填報相關資訊請縣府社會處進行後續協助。今年戶政關懷員更與監理站共同合作，提供汽機車繼承過戶的家族會議協議書給民眾，避免忘了辦理，牌照遭註銷。

交通部公路總局彰化監理站游明傳表示，近年來汽機車車主死亡，許多家屬不懂相關法律規定，車主死亡後1年內没有辦理過戶登記，依道路交通安全規則第33條之規定被註銷車輛牌照的案件，這兩年平均每年約有1400多件。

游明傳站長指出，依規定的時間內辦理車輛繼承過戶，可免去車輛牌照被註銷，以繼承10年以內汽車為例，還可免去領牌及驗車費用，最高可節省1050元，但如遇到車輛需定檢時，仍須先定檢再過戶，檢驗費用為450元。

民政處長賴致富表示，戶政關懷員提供對喪家實用資訊，有土地房屋繼承登記、勞保家屬死亡給付、存款結清、遺產稅申報、特殊境遇家庭轉介、健保退保、水電天然氣電話用戶姓名變更、拋棄繼承，於今年新增項目汽機車繼承過戶等，協助民眾度過治喪的艱難時期。

(中時 )