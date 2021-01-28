台北電玩展去年因著疫情關係而夭折取消，而終於在今（28日）重新正式開展，為台灣今年首場的大型電玩活動之餘，也有可能是全球今年唯一一場的電玩大展，而今年也因著配合防疫政策，活動採虛實整合的方式進行，總計300家廠商、30個國家參展，但現場的規模就比過去小了3分之1，而同時段展場內的人數也限制在7000人，台北市電腦公會理事長彭双浪就表示，今年雖然實體的規模較小，但相對的擴大了線上的活動，讓國外的廠商、民眾都能參展、參與論壇及媒合等活動，「今年全新虛實整合模式所產生的經濟效益，預計將不低於過往，因為沒有了空間、場地、時間等限制，所以效益更有可能比過往更多。」

台北電玩展今（28日）正式開展，一連4天於南港展覽館舉行，民眾需以實名制登錄進場，落實防疫管理，同時段展場內的人數也限制在7000人。（石欣蒨攝）

今年也是多年後重回南港展覽館的台北電玩展，而且更比以往在1樓，或是世貿中心的場地大及高挑，在實體現場共有80家廠商參展，同時為了分流，在現場展出了百款遊戲以外，在網路上也有百款供線上體驗，電腦公會經理吳文榮表示，今年開展前實在很緊張，因為去年的展覽一次包攬了1、4樓的場地，但最後一刻卻因疫情而取消，主辦單位及廠商的展場布置及努力等都付諸流水，共計損失破億元，「但今年民眾已經有防疫的習慣及意識，而且防疫用品也不像去年短缺，因此最後決定根據衛福部現在一線防疫級別來辦理，落實口罩、勤洗手、實名、量體溫等防疫措施，希望為全球的電玩界也帶來一點活力。」，而現場也特別設置了4個洗手台，讓玩家體驗、接觸完遊戲手機、手把等後，都可直接清潔消毒。

台北市電腦公會理事長彭双浪介紹到，為了防疫而在現場準備的洗手台。（石欣蒨攝）

經濟部工業局副局長陳佩利（右二）今（28日）出席台北電玩展，更為「GAME STAR 遊戲之星票選」頒獎。（鄧博仁攝）

而據台灣工業局統計，去年台灣遊戲相關整體的產值已達300億，荷蘭式常調查公司New Zoo統計也指出，「 2020年全球遊戲產值」來到1593億美金，複合成長率為9.3%，當中手機遊戲獨占鰲頭來到了772億美金，複合成長率高達13.3%，可見手遊的熱度遠超家機及PC遊戲，因此今年現場就算缺乏了不少家機的遊戲廠商，但仍有不少亮點像《灌籃高手》將於本周日（31日）將舉行台港澳的決賽，爭奪最高40萬元獎金以外，還有《末日餘暉》也是以台北電玩展作為全球開放試玩的首站。

台北電玩展中《崩壞 3rd》與《新世紀福音戰士》的首個聯動版本將有周邊商品銷售。（台北市電腦公會提供）

台北電玩展中《灌籃高手》將於本周日（31日）將舉行台港澳的決賽，爭奪最高40萬元獎金。（石欣蒨攝）

不過要說現場人潮最洶湧的攤位，可是《崩壞 3rd》與《新世紀福音戰士》的首個聯動版本的攤位，更展出「明日福音」聯動紀念主題大型活動，現場還原EVA原作的經典場景布置，還有初號機的塗裝痛車等，而玩家及粉絲們都在現場熱情排隊，準備參加活動換周邊，以及購買限定周邊購買。吳文榮就指出，目前像在日、韓及歐美等地仍有不少人在家上班，因此很多遊戲及產品開發都因此而受到影響及延遲上市，加上邊境管制下，遊戲製作人也未能來台，因此家機廠商未能進場，「但今年接下來國外展覽也可能難以舉辦，所以今年的台北電玩展更顯得特別珍貴，所以在線上也做了很多努力，讓國外的廠商也能來參與，希望讓遊戲界的熱度持續升漲。」

(中時 )