一名女網友日前在網路上控訴家中長輩過年前，一直詢問年終領多少，還說她任職公司有規模、很賺錢，應該發不少年終，她聽完後直接暴怒說「公司賺錢會入我們口袋嗎？做夢去啦！」許多網友則給她建議，面對提問要回應3字口訣「不知道、不清楚、不要問」，讓長輩啞口無言。

該女網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，家中的長輩每年到過年前1、2個月都會一直詢問她年終領多少錢，每次看到新聞報導也會不斷問她「妳看人家某科技大廠年終那麼多，連某航空公司也是，妳們公司也那麼大間，年終應該也很多哦？」對方屢次詢問讓她崩潰，最後怒回「真不好意思，公司大間是公司的事，跟年終沒關係！」

沒想到該長輩還不死心繼續說「那麼大間一定賺很多錢啦，是妳不敢說而已」，該女網友事後在網路上暴怒地說「公司賺錢是干ＸＸ事啦，你以為賺得錢都有入我們的口袋哦？做夢去啦！」

該貼文引來許多網友提供回話的建議，有人說聽到年終的問題一律回答「不知道、不清楚、不要問」等3字口訣，「永遠都是已讀不回」、「裝傻一問三不知就好，絕不理那些無知長輩」，也有人說「沒錯，領多少關他們Ｘ事」、「家人問我是無所謂，三姑六婆問，我連看他一眼都不看」、「問那麼多，不管有沒有，也不甘他們的事」、「跟他說、菜市場逛一圈就沒了。」

(中時新聞網)