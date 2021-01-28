《英雄聯盟》歐洲各國的職業聯賽陸續開打，台灣運彩今年首次開盤提供投注。由於這些比賽並不像歐洲冠軍聯賽(LEC)享有極高的媒體曝光度，即使是長期有在關注LOL的朋友，對這些賽事可能也會感到陌生。不過，運彩每天架上都有電競比賽能夠投注，對於熟悉LOL的朋友們，在欣賞比賽之餘，也能買張運彩增添樂趣，說不定還可以為自己賺些加菜金，何樂不為。

1.波蘭超級聯賽(Ultraliga)

春季賽採雙循環BO1(一局定勝負)的賽制，賽事期間為1/20~3/4，比賽時間多在每周三、周四的凌晨時段(台灣時間)。聯賽目前有8支隊伍，例行賽戰績前5名的隊伍可晉級季後淘汰賽。8支隊伍中關注度最高的是去年夏季聯賽的冠、亞軍隊伍：K1CK新衝浪及AGO惡棍；其中，AGO惡棍去年夏季在強隊林立的歐洲大師賽(European Masters 2020 Summer)更是一路過關斬將打進決賽並拿下冠軍。

(1)AGO惡棍：陣容大洗牌，原先拿下歐洲大師賽冠軍獎盃的主力選手，多數已轉會至歐洲冠軍聯賽的隊伍中如：上路Szygenda(轉至VIT戰隊)、中路Czekolad(轉至XL戰隊)等人。至於目前的新陣容，選手分別來自西班牙、德國、英國、法國的職業聯賽，上路Sinmivak、打野Lurox、中路Chres、ADC選手Lucker、輔助Pyrka等人都算得上是一時之選，期待本季的AGO惡棍能重現去年的精彩表現。本季戰績目前4勝0敗，暫居第1。

(2)K1CK新衝浪：中路Matislaw、ADC選手Puki Style留任，輔助Raxxo在電競巴爾幹半島聯賽(Esport Balkan League)征戰一個賽季後再次回鍋。K1CK新衝浪本季的新陣容是由3位老班底帶著2位新人出征，上路Kackos及打野Bruness兩人入隊尚不足1個月，以目前的陣容，K1CK新衝浪本季想要再拿個冠軍獎盃，恐怕需要再加把勁。本季戰績目前2勝2敗，暫居第4。

2.德國超級職業聯賽(Prime League Pro Division)

春季賽採雙循環BO1的賽制，賽事期間為1/20~3/5，比賽時間多在每周三、周四及周五的凌晨時段(台灣時間)。聯賽目前有10支隊伍，例行賽戰績前6名的隊伍可晉級季後淘汰賽。去年夏季前4強的隊伍分別是：MOUZ戰隊(冠軍)、沙爾克04進化(亞軍)、GL戰隊、UOL.SE戰隊；其中，MOUZ戰隊、GL戰隊去年夏季在歐洲大師賽一路過關斬將打進最後階段，最後MOUZ戰隊止步4強、GL戰隊獲得亞軍。

(1)GL戰隊：維持原陣容，畢竟對俱樂部來說，這可是奪下歐洲大師賽亞軍的最佳陣容。雖然目前聯賽戰績2勝2敗，暫居第5，不過陣容堅強的GL戰隊，相信他們應該不會在第5的排名逗留太久。

(2)MOUZ戰隊：俱樂部找來了前UOL戰隊的ADC好手Gadget、前MSF遊戲的中路LIDER，以及來自法國聯賽(LFL)的打野Pridestalkr與輔助Enjawve助拳。雖然隊員間需要些時間磨合，但若能好好整合，MOUZ會是GL戰隊在德國境內最強勁的對手。本季戰績目前3勝1敗，暫居第1。

(3)沙爾克04進化：上路雖有歐洲各國一線戰隊征戰經驗豐富的Yoppa頂替，但中路及ADC的空缺由德國次級聯賽的Nuclearint及Kynetic兩位選手頂替，今年春天的戰績恐怕會在季後賽晉級的邊緣上遊走，令人擔憂。本季戰績目前2勝2敗，暫居第5。

(4)UOL.SE戰隊：歐陸賽區(LCL)王者UOL戰隊的姐妹隊，英文縮寫SE代表Sexy Edition (性感版本)，前身是UOL戰隊的學院隊(二軍)。今年賽季挖角前沙爾克04進化的上路選手Sleeping及LFL征戰經驗豐富的中路選手Decay補強陣容，實力獲得提昇的UOL.SE戰隊，本賽季有機會與GL戰隊及MOUZ戰隊成為「三強鼎立」的局面。本季戰績目前3勝1敗，暫居第1。

3.西班牙超級聯賽(Superliga)

西班牙境內層級最高、規模最大的LOL賽事。春季賽採雙循環BO1的賽制，賽事期間為1/19~3/12，比賽時間多在每周二及周五的凌晨時段(台灣時間)。聯賽目前有10支參賽隊伍，例行賽戰績前6名晉級季後淘汰賽。去年夏季前4強的隊伍分別是：MRDS戰隊(冠軍)、G2北極圈(亞軍)、沃達豐巨人、皇家貝提斯CRB；其中，沃達豐巨人在去年夏季的歐洲大師賽上一路打進最後4強，也是聯賽內唯一沒有在小組賽就被淘汰的隊伍。

(1)沃達豐巨人：打野、中路及輔助3個位置異動，新陣容打野位置由歐洲新星Eckas(前義大利晨星戰隊)、中路位置由Ronaldo(前法國聯賽MSFP戰隊)、輔助位置由Kamilius(前德國AHG戰隊)頂替。賽季初遭遇亂流，團隊表現不佳，目前戰績1勝3敗墊底，不過沃達豐巨人的選手陣容不錯，選手磨合期過後，相信他們很快就會有好的表現。

(2)MRDS戰隊：有中路xKenzuke(前土耳其GAL戰隊選手)及輔助kaSing(前歐洲XL戰隊選手)入隊，2人表現不俗，全隊仍有拿下蟬連冠軍獎盃的實力，本季戰績目前3勝1敗，暫居第2。

(3)G2北極圈：打野Koldo(前法國MADM戰隊)、輔助Efias(前土耳其BJK戰隊)入隊，G2北極圈的實力獲得提昇，在4支隊伍中表現最為穩定，本季戰績目前4戰全勝，暫居第1，後勢看漲。

(4)皇家貝提斯CRB：以全新的陣容迎接新賽季，新隊員當中，除了中路選手Miniduke的征戰經驗較為豐富之外，其他隊員表現一般，本季戰績目前1勝3敗，今年春天恐怕無緣晉級季後賽。

(中時新聞網)