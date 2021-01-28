「醫師，我的心肌梗塞預防藥物要吃多久？」急性心肌梗塞後，無論有無置放支架，非高出血風險的患者都應服用雙重抗血小板療法（雙抗）至少1年。成大醫院心臟內科主治醫師李政翰副教授指出，雙抗能預防心血管事件再發，若是反覆心肌梗塞、糖尿病等患者，更可能需服用至第3年，呼籲患者應規律服藥，並配合三高藥物，以免疾病復發。

●冠狀動脈塞住了 急性心肌梗塞會致命

李政翰教授指出，急性心肌梗塞是因為供應心肌養分、氧氣來源的冠狀動脈血管狹窄，若不幸阻塞，血液灌流不足，會造成心肌壞死。急性發作時，患者出現胸悶、胸痛、伴隨呼吸急促、喘、心悸、頭暈、噁心等症狀。

教授強調，急性心肌梗塞發作時，可能導致致命性心律不整、心臟突停、休克，合併肺積水、呼吸衰竭等急重症，應盡速送醫，若患者冒冷汗、意識不清更建議請救護車急送。

●急性心肌梗塞 心導管介入、藥物急救命

急性心肌梗塞如何治療？李政翰教授說明，病人至急診先檢查心電圖，如果是ST上升型心肌梗塞，便緊急啟動心導管小組，從手、腳部進行穿刺，深入導管至冠狀動脈執行血管攝影，觀察血管堵塞情況，接著使用氣球導管打通血管，甚至架設支架，維持管腔暢通。

此外，置放支架後，急性心肌梗塞患者術後還服用抗凝血劑、抗血小板藥物，急性期可預防支架栓塞，慢性期則防止其它血管發生嚴重症狀。

●至少1年雙重抗血小板療法 防心肌梗塞復發

根據國內外治療指引，急性心肌梗塞後，無論有無置放支架，無高出血風險的患者都應服用雙抗至少1年。李政翰教授解釋，急性心肌梗塞的患者，血小板活性較高，容易引發血栓，因此需透過雙抗抑制其活性，合併阿斯匹靈與P2Y12抑制劑，進行多重抑制，效果比一種好，相對阿斯匹靈單用，研究顯示雙抗可減少重大心血管事件發生率。

目前台灣P2Y12抑制劑主要有三種，由醫師依據病人狀況選擇適合的用藥。李政翰教授說明，其中有兩種可快速作用，在緊急心導管時能抑制血小板活性，不過出血風險較高，因此易出血的患者，或者超過75歲、體重低於60公斤，以前曾經出血、腎功能不好等，則可能使用抗血小板強度較低的種類。

急性心肌梗塞後，教授強調，抗血小板藥物、三高藥物不規律服用，抽菸、糖尿病等病人都容易復發，患者應按照醫師處方服藥，若有明顯出血徵兆，則告知醫師。

●雙抗要吃超過1年嗎？ 高風險患者可能3年

李政翰教授提到，反覆發作心肌梗塞、多條血管複雜病變，糖尿病患者等高復發危險族群，雙抗會建議吃超過1年。至於到底要吃多久？教授說，目前還沒有終生服用的研究，不過心肌梗塞3年內容易復發，若是高栓塞風險且低出血風險的上述患者，可能會建議服用至第3年。

無論是雙抗、三高藥物，患者都應規律服藥，李政翰教授說，臨床上碰過擅自停藥導致復發的患者。但也須注意，抗血小板類藥物會增加出血風險, 一般在手術前建議要停止服用；若患者有手術或拔牙之需求，務必和醫師針對手術急迫性和出血風險充分討論，以降低出血或再栓塞的風險。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)