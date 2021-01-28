巴鈺28日主持衛視中文台《一袋女王》，她近日剛公布成功懷上第二胎的喜訊，受訪提及目前懷孕3個半月，除了孕吐，並無其他症狀，只是特別不喜歡肉味，「我以前是那種吃小火鍋會點兩份肉的人，現在不太想吃肉」，預產期約在7月。她笑稱老公得知懷孕後，待她更為體貼，甚至貼心燉煮菜心排骨湯為她補身，相當甜蜜。

巴鈺回想剛知道懷孕喜訊的時候，「雖然我一直很期待再生一胎，但驗到的時候反而有點超現實感，整個人像是在作夢，一直到看到心跳，才覺得這是真的」。而老公得知的第一反應也是戰戰兢兢，因為愛妻偏高齡產婦，所以非常擔心她的身體，甚至比老婆還緊張，「兒子恩典很期待，現在每天都會跟我的肚子講話，介紹他是恩典哥哥，非常可愛」。

巴鈺與曾國城開心同框。（衛視中文台提供）

巴鈺坦言不知道寶寶性別，但兒子想要妹妹，「可能他身邊小朋友都是兄妹組合，所以想跟上風潮。」她笑稱因為懷孕，口味有改變，「我以前吃重辣，現在不吃辣，而且以前不吃水果，現在變得很愛吃，感覺寶寶喜歡蔬食」。她雖然嘴上不停說著好想吐，但胃口仍然不錯，自嘲是靈肉分離。

(中時 )