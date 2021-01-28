模擬歹徒持槍衝入銀行。（警方提供，文：陳鴻偉）

演練警方在門口及時逮捕搶匪。（警方提供，文：陳鴻偉）

警方透過演練，提升民眾的防搶意識。（警方提供，文：陳鴻偉）

北市中正二警分局指出，年關將近，為避免各金融機構、銀樓等財物資金匯集場所，成為歹徒覬覦下手目標，27日在轄內台北富邦銀行古亭分行，舉辦防搶演練，劇情為1名科技公司會計，帶著100萬準備尾牙摸獎的現金，卻遭有心歹徒尾隨，衝入銀行行搶的過程。

警方模擬劇情為，該名會計因便宜行事，沒有申請警力護鈔，捧著1個鼓鼓的牛皮紙袋，沿著羅斯福路3段走進銀行，過程中被歹徒盯上，暗中跟著她走進銀行，並在她臨櫃存款時，持槍衝入強搶現金。

所幸行員暗中按下警報系統，中正二警方獲報後，第一時間按赴現場，將準備逃出大門的搶匪當場制伏，警方希望透過行動演練，讓行員熟記「關、蹲、按」3字防搶要領（關上自動上鎖抽屜、蹲下藏於櫃枱下、按下報警按鈕）。

中正第二分局分局長許頌嘉表示，此次演練加強同仁執勤時，一旦發生重大刑案，線上警力即時整合攔捕歹徒等勤務作為，也呼籲年關將近，民眾如需提領大量現金，可隨時向當地警察機關申請警力護鈔以策安全，希望民眾都能安心過個好年。

(中時 )