春節前夕，新竹縣政府與蔡衍明愛心基金會、明新科技大學、敏實科技大學、中國科技大學，共同舉辦「公益青年．送愛下鄉趣－2021新竹縣春節慰問活動」，28日中午前往竹北市，慰問受贈戶代表蔡先生一家，並將關懷300戶家庭，每戶致贈旺福紅包5000元、伴手禮等，共度春節。
蔡先生與妻子洪女士居住在竹北市鳳岡地區，由於蔡先生中風癱瘓、臥床多年，由其妻獨力照顧，洪女士也因體弱多病，時常進出醫院，2人生活仰賴中低收入戶補助，並租朋友提供的房子而居，洪女士因長期獨自照顧先生，有憂鬱傾向，也曾因付不出龐大的醫療費用，而出現與先生同歸於盡的念頭。
縣府祕書長陳季媛、社會處長李國祿、財團法人蔡衍明愛心基金會經理徐海倫及明新科大、敏實科大多名學生，28日前往慰問，陳季媛向洪女士表示，她將蔡老先生照顧得很好，鼓勵她若有問題，可向社會處求援，社會處亦委託居家服務單位協助、華山基金會定期訪視。
蔡先生與洪女士育有3名女兒，不過均有各自家庭須照顧，無法次次都伸援手，生活十分艱辛。敏實科大餐飲系準備2項年菜致贈給蔡先生夫妻，明新科大學生也關心洪女士的狀況，獻上新年祝福。
徐海倫表示，蔡衍明愛心基金會連續12年舉辦送愛下鄉三節慰問活動，總計捐贈新竹縣政府2970萬5000元，協助超過6460戶次家庭，今年提供新竹縣共300戶弱勢家庭、每戶旺福紅包5000元，新竹縣政府也準備伴手禮、民生物資，共同關懷。
縣長楊文科勉勵每一戶受助家庭「今日受助莫忘恩，他日助人盡本份」，也期盼民間企業能持續給予新竹縣支持，陳季媛也表示，感謝3校學生共同將關懷付諸於行動。
(中時 )
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