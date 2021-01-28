蔡先生因癱瘓，長期臥床，家中經濟陷入困難，新竹縣政府、蔡衍明愛心基金會，與明新、敏實科大學生，28日前往慰問，送上旺福紅包、伴手禮、民生物資及年菜。（莊旻靜攝）

春節前夕，新竹縣政府與蔡衍明愛心基金會、明新科技大學、敏實科技大學、中國科技大學，共同舉辦「公益青年．送愛下鄉趣－2021新竹縣春節慰問活動」，28日中午前往竹北市，慰問受贈戶代表蔡先生一家，並將關懷300戶家庭，每戶致贈旺福紅包5000元、伴手禮等，共度春節。

蔡先生與妻子洪女士居住在竹北市鳳岡地區，由於蔡先生中風癱瘓、臥床多年，由其妻獨力照顧，洪女士也因體弱多病，時常進出醫院，2人生活仰賴中低收入戶補助，並租朋友提供的房子而居，洪女士因長期獨自照顧先生，有憂鬱傾向，也曾因付不出龐大的醫療費用，而出現與先生同歸於盡的念頭。

新竹縣政府祕書長陳季媛（左）、社會處長李國祿（右二）、蔡衍明愛心基金會經理徐海倫（右一），協助洪女士張貼春聯牛轉乾坤，期盼新年有新氣象。（莊旻靜攝）

敏實科技大學學生送上餐飲系準備的2道年菜，慰問蔡先生夫妻，並教導簡易加熱方式。（莊旻靜攝）

明新科技大學學生慰問蔡先生夫妻，並獻上祝福送暖。（莊旻靜攝）

縣府祕書長陳季媛、社會處長李國祿、財團法人蔡衍明愛心基金會經理徐海倫及明新科大、敏實科大多名學生，28日前往慰問，陳季媛向洪女士表示，她將蔡老先生照顧得很好，鼓勵她若有問題，可向社會處求援，社會處亦委託居家服務單位協助、華山基金會定期訪視。

新竹縣政府祕書長陳季媛（中）、蔡衍明愛心基金會經理徐海倫（右）共同關心洪女士，鼓勵她走出難關。（莊旻靜攝）

明新科技大學、敏實科技大學學生，共同慰問蔡先生夫妻。（莊旻靜攝）

明新科技大學學生一起關懷蔡先生一家，也親手寫卡片，感謝蔡衍明愛心基金會。（莊旻靜攝）

蔡先生與洪女士育有3名女兒，不過均有各自家庭須照顧，無法次次都伸援手，生活十分艱辛。敏實科大餐飲系準備2項年菜致贈給蔡先生夫妻，明新科大學生也關心洪女士的狀況，獻上新年祝福。

徐海倫表示，蔡衍明愛心基金會連續12年舉辦送愛下鄉三節慰問活動，總計捐贈新竹縣政府2970萬5000元，協助超過6460戶次家庭，今年提供新竹縣共300戶弱勢家庭、每戶旺福紅包5000元，新竹縣政府也準備伴手禮、民生物資，共同關懷。

縣長楊文科勉勵每一戶受助家庭「今日受助莫忘恩，他日助人盡本份」，也期盼民間企業能持續給予新竹縣支持，陳季媛也表示，感謝3校學生共同將關懷付諸於行動。

(中時 )