美國白宮發言人莎琪今天說，關於新型冠狀病毒起源，美國希望有「穩當且明確」的國際調查。世界衛生組織（WHO）專家團兩週前抵達中國，預定今天結束隔離並展開調查。

莎琪（Jen Psaki）對媒體表示，有關病毒如何出現、繼而擴散到全世界，「我們非常有必要釐清真相」。她強調，美國特別關注「中國有些消息來源」散播「假消息」。

2019年底，中國湖北省武漢市首先發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，迄今在全世界造成逾1億人感染、200多萬人喪命，同時重創全球經濟。

世衛組織專家團已於本月14日抵達中國，專門調查病毒來源。英國「衛報」（The Guardian）提到，專家們依規定接受兩週隔離，預定今天結束，他們的調查工作極受矚目，勢必要在高度安全措施下進行。

法新社報導，中國政府向來指稱，雖然武漢市最早發現病毒群聚感染，不一定就是病毒起源地。科學家認為這種病毒來自動物，尤其懷疑與販售活體動物的武漢生鮮市場有關。

莎琪說，美國自身已花費大量資源，想瞭解來龍去脈；美國將「利用情報圈蒐集和分析得來的資訊」，並與盟國合作，評估任何外部報告的「可信度」。

此外，她說，總統拜登的政府打算增加「我們在北京現地的人力，這在前任政府期間有所減少」。

(中央社)