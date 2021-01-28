本週運彩棒球投注推薦週五(1/29) 澳職兩場對戰實力較懸殊的賽事供彩迷串關，分別是王牌客場勝強盜與騎兵主場贏藍襪，且看以下分析：

先就本季戰績看，王牌13勝7敗明顯優於強盜的6勝12敗一截，兩隊出賽都近20場相去不遠，代表戰力表現已趨穩定，加上王牌開季以來一路強勢一直維持在首席位置不變，因此雖為客場出賽，仍看好其「讓分」與「不讓分」均能穩穩過盤，算是串關主支。

再來是勝率接近五成的騎兵，8勝9敗目前在中段班努力奮戰，本週在家迎接來訪的藍襪是目前澳職出賽數最少的隊伍，1勝5敗成績顯示其調整不佳，同時後續仍有頗多延賽賽程需要消化，看來勢必較為掙扎，騎兵也一定想掌握這禮拜的對上弱隊的對戰機會來拉升排名，同樣在「讓分、不讓分」上都大力推薦主隊過盤。

從近期戰績上也能約略嗅到這兩個組合的高把握度：王牌近10場比賽斬獲7勝，騎兵則是處於4連勝的優異狀態；反觀強盜近10場4勝6敗，藍襪更是5連敗的低迷不振，同時強盜得失分差-25與藍襪的-12都不敵本週對手的正值數據，再次顯示這兩場投注組合應以「讓分」或「不讓分」的串關來好好贏錢。

其他玩法的建議上，達人認為藍襪@騎兵組合該要買小，因為兩隊團隊打擊率0.236與0.222實在不優；而以此數據對比王牌@強盜，則可鎖定「勝分差」大比分如6或7+的包牌！強盜團隊打擊率0.208是六隊墊底，王牌則是0.275為本季澳職火力最佳，有機會在對戰時出現較大分數差距。

週五同一天還有一個對戰組合，是巨人作客面對熱火，此組合兩隊戰績表現差異不大，但若從團隊投手成績看，熱火全聯盟當前第一的2.73自責分率還是明顯優於巨人偏高的4.92，選擇具主場優勢的熱火當然較有把握。真的要當第三關串還可用另一個方式來拉高賠率，那就是仿照前段邏輯，設定將因投手戰力有落差而出現一定分差，採取3到5分勝分差的包牌。

(中時新聞網)