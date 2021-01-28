有網友發現，最近電視上指揮中心的防疫廣告突然改口，把原本的「武漢肺炎」改成「COVID-19」了，巧合的是，美國總統拜登1月26日簽署備忘錄，要求政府機構禁止使用「中國病毒」、「武漢病毒」等歧視性字眼稱呼新冠病毒，有網友懷疑，指揮中心改稱COVID-19是因為爸爸換人了嗎？

中央流行疫情指揮中心從去年初新冠肺炎疫情吃緊後，幾乎每天開記者會公布最新疫情，並製作「防疫大作戰」宣導影片，不過眼尖網友發現最近的防疫大作戰廣告，指揮中心已經改稱呼。有網友28日在PTT發文表示，去年疫情發生，一直到年底的秋冬專案時，指揮中心都還稱武漢肺炎，不過這幾天突然發現，廣告中已改稱防範COVID-19。

網友PO出衛福部疾管署的YouTube影片截圖，去年3月發布的居家隔離與居家檢疫就醫需求篇上，確實還寫著斗大的「武漢肺炎x防疫宣導」。(圖/摘自PTT)

去年12月陳時中的在衛福部的宣導影片上仍提到「全球武漢肺炎疫情持續升溫」。(圖/摘自PTT)

此外，原PO指出，疾管署的武漢肺炎專區中，原本都寫中國武漢肺炎疫情，現在也變成預防COVID-19，笑稱「是因為爸爸換人了嗎？」貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「滾動式修正 時空背景不同」、「該給的面子還是要給」、「抓緊了！要甩尾了！」、「你有看過看門狗跟主人不同調的嗎？」、「滾動式沒格，哈哈哈」、「拜登說話了，狗當然聽話，再說武肺就是仇美」、「爸爸都定調了，不然呢」、「綠粉覺青精神分裂」。

有網友說「真的欸，去年12月初的新聞稿都還是COVID-19（武漢肺炎）兩個名稱都有，現在武漢肺炎通通不見了」；不過也有網友不以為然表示「改很久了吧，只是命令沒有下傳」、「早就換了，lag了」、「又不是拜登上任後就改了」。

實際查看衛福部疾管署官網新聞稿，從去年12月9日起，新聞稿中已沒有「武漢肺炎」字眼，在此之前則都還是稱「武漢肺炎」。網友PO出衛福部疾管署的YouTube影片，去年3月發布的居家隔離與居家檢疫就醫需求篇上，確實還寫著斗大的「武漢肺炎x防疫宣導」，一直到去年12月陳時中的宣導影片上，仍提到「全球武漢肺炎疫情持續升溫」。

秋冬防疫專案 守護你我健康 (陳時中指揮官,國語)

(中時新聞網)