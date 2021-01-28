大陸國台辦宣布禁止台灣生產或轉運肉類產品輸入大陸，行政院祕書長李孟諺表示，中國早在2014年就停止台灣豬雞出口到中國，因此這次的宣布實質上並沒有太大的意義跟衝擊。至於港澳方面的影響，政府已編列130億元基金可以因應。

李孟諺表示，台灣豬肉、雞肉製品早在2014年11月起，中國就因口蹄疫及食安理由，就停止台灣豬、雞肉加工品出口到中國，所以這次國台辦這樣的宣布實質上並沒有太大的意義跟衝擊，全世界進口或容許萊豬的國家有101國，中國若以此理由禁止台灣豬肉出口到大陸，理論上應該要連世界上101國肉品都要禁止，但他並沒有這樣做，邏輯上是有矛盾的地方。

至於港、澳部分，李孟諺也說，台灣去年因口蹄疫拔針後，陸續有很多東南亞國家對台灣豬肉出口有興趣，也都積極在接洽，農委會這次也有編列130億元的基金推動養豬產業升級，包括屠宰、冷鏈設施提升，另外也包括協助農民、出口商擴展外銷市場，政府有完整對策來提升豬肉產業外銷量能。

(中時 )