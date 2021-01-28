亞德客-KY(1590)公布去年財報，繳出高於市場預期獲利表現，不過，今天股價重挫，盤中最低來到1080元，接近跌停位置，短線有利多獲利了結情況。不過，法人今天出具報告普遍認為，亞德客-KY今年接單能見度高，產能利用率持續在高檔，並有機會在3月底被納入0050成份股，加上市場資金有集中到大型權值股的趨勢，都給予買進評等，目標價從1350元到1500元不等。

亞德客-KY公布去年第4季財報，在工具機和電池產業的需求成長帶動，以及業外匯兌利益、政府補助收入的貢獻下，單季稅後淨利高達8.37元，年增率超過9成，超乎市場的預期。

受到疫情影響，全球缺工問題更加嚴重，在大陸推動新基礎建設，打造智慧化城市，5G需求增溫等多重因素，第1季產能利用率維持高檔，可望淡季不淡，法人估計單季營收比上季略微減少甚至持平，年增70％。

按照近期客戶回報狀況，需求可望維持強勁至8月，另一方面，線性滑軌貢獻將開始放量，今年上半將繼續處於產能滿載狀態以滿足客戶需求，今年全年營收年增率上看2成。

(時報資訊)