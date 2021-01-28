國泰金(2882)旗下國泰世華銀行觀察2021年初以來，金融市場仍深受新冠疫情左右，預期資金寬鬆及美元暫偏低檔整理仍將維持不變。整體而言，國泰世華銀行認為，未來一年投資市場雖是樂觀中帶有隱憂，包括市場漲多的波動風險增加，且政策紅利效果還能支撐多久、力道多大，都將對各國金融體質產生考驗，但景氣回溫表現仍相當值得投資人期待。

為迎接後疫時代，國泰世華銀行匯集全台最大的金控集團資源與各領域專業人才，全面盤點國際政經局勢、產業發展動態和主要央行政策，提出三大投資策略。

一、可適度增持外幣美元資產：美國政局迎來民主黨全面執政的「藍色浪潮」，市場對美國或將進一步擴大財政刺激政策充滿期待，資金寬鬆和景氣復甦預期，驅動資金往非美區域配置，進而導致非美貨幣、尤其是包含新台幣在內的亞幣走勢偏強。但從歷史數據觀察美元在經濟回溫不久後，往往就能重拾強勢格局，投資人不妨把握美元相對低檔之際，適度增持以待日後商機。

二、跟著經貿政策掌握產業輪動投資機會：隨著新冠疫情變化，預期2021年各國政府仍將維持財政刺激等續多政策，以激勵景氣持續復甦，其中又以擴大基礎建設為主要挹注資金的項目。因此，基礎建設需求所帶動的原物料產業，或出口國及地區都應有望受惠。

此外，科技發展的關鍵技術與創新應用，如：半導體、5G及AI應用等，預期也將是今年投資亮點。針對追求固定收益的投資人，國泰世華銀行建議可選擇與股市有一定連動的高收益債券基金，或者基期較低且受惠資金流入的新興市場債券基金作切入，當市場出現高檔震盪時，這兩類資產的債券特質更能提供息收與分散波動效果，是相當不錯的核心配置。

三、定期定額紀律投資建立資產配置：股價屢創新高之際，也可透過定期定額的紀律投資，運用時間效果分散投資風險，循序漸進達到長期理財目標。

證交所統計顯示，2020年在台股的總開戶人數創下歷年新高，已成長至1124萬人，平均每2位國人就有1位參與股市投資，不難看出許多投資人已摩拳擦掌投入金融市場。國泰世華銀行提醒投資人要將年終獎金投入金融市場前，先列出計畫清單，再依必要支出、儲蓄與投資需求分成三等分。第一份供必要性開銷，包含過年期間休閒花費使用，第二份則存入儲蓄備用金的帳戶，第三份就可以用來進行包含投資在內等計畫，放大年終獎金的價值。

(時報資訊)