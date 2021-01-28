全台最大即時外送平台foodpanda公布2020年度消費洞察，發現疫情影響台灣消費者外送訂餐習慣，消費者趨勢有3大改變，包含：大眾用餐時間延後，訂購「早午餐」或「午晚餐」的頻率提升，訂餐高峰趨於不明顯；習慣訂購的餐點朝精緻化、個人化為主，受疫情影響消費者更加關注健康議題，亦帶動健康系餐食銷售提升。

foodpanda並觀察旗下熊貓超市銷售表現，生鮮食材類商品在用餐時段前銷售量有顯著成長，可推估因疫情而使消費者降低出門頻率，故居家下廚比例提升。

2020年餐飲業積極應對疫情，許多店家陸續投入並鼓勵消費者外帶、外送，帶動外送服務需求提升，foodpanda目前已有近7萬間合作店家，提供多元的餐點與用品選擇、即時便利的外送服務。受到疫情影響，消費者減少外出消費意願，轉而使用外送滿足生活需求，使foodpanda用戶數不斷攀升，至2020年12月底的用戶數較同期成長近2倍。

foodpanda透過大數據步探究，重度用戶平均每月消費達65次，相當於每天約有2餐是使用foodpanda即時外送服務，滿足美食或生鮮採買需求，這些重度用戶平均每人每月消費金額更高達1.4萬元。

綜觀foodpanda2020年度總訂單量前3名分別為新北市、台中市、桃園市，皆為高人口數、高人口密集度的大城市。但foodpanda發現全台「食」力潛能驚人的縣市，竟是人口不及台灣第一大城新北市十分之一的花蓮縣。若以縣市人口比例換算，花蓮的訂餐比例超越六都等西部大城市高居冠軍！推測因花蓮幅員遼闊，但店家多集中於市中心，不論是當地人或是外地遊客都與店家距離較遠，故消費者時常使用外送服務，連帶使花蓮地區的外送比例提升提升，穩坐全台之冠。

foodpanda觀察消費者2020年度訂餐習慣從中發現3大趨勢，包含訂購早午餐或午晚餐的頻率提升，過往訂餐高峰多落在12點或18點，但2020年度數據顯示，訂餐餐期高峰趨於不明顯。foodpanda推測此情形可能與居家工作、大眾作息改變有關，使得整體餐期延後、用餐時間也不再侷限。

foodpanda亦發現疫情期間消費者減少共食，且更加注重健康管理。消費者常訂購的餐點趨於健康精緻化、個人化。在疫情影響下，有許多火鍋品牌都加入外送行列，並改良菜單推出獨享鍋、個人鍋等選擇。較清爽、少油脂的健康餐食也成為大眾新寵。而消費者除習慣透過foodpanda訂購美食之外，食材類商品亦成為生鮮雜貨外送熱銷品項。

foodpanda觀察旗下熊貓超市數據，發現生鮮食材類商品訂購高峰集中於每日傍晚時段，顯示消費者在家下廚的比例提升。透過熊貓超市20分鐘快速到貨的便利服務，讓上班族能免於下班後趕時間買菜、辛苦搬運商品，動動手指即可採購各式食材，到家就能立刻開伙。

foodpanda統計2020年熱銷排行，最受歡迎餐點依序為鍋貼、小火鍋、牛丼，顯示台灣人餐點口味選擇多元，不論是麵食、米食或小火鍋均有各自的擁護者。而飲料類排行前三名則為珍珠奶茶、豆漿、多多綠，社會大眾仍對最有台灣味、犒賞系的珍珠奶茶深深著迷；排名第二豆漿則不再如印象中只是早餐的飲料選擇，而是不分時段的熱銷飲品。推測疫情期間大眾對於健康系飲品的接受度提升，來杯營養滿點的豆漿便是絕佳選擇。湯品類排行則分別為酸辣湯、玉米濃湯、貢丸湯，可發現大眾對於「台」味接受度高，且傾向選擇濃郁、飽足感豐富的湯品。

(工商 )