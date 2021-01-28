心靈防疫不打烊 靈鷲山行動挺醫護。（靈鷲山提供／吳康瑋台北傳真）

「安心防疫，齊心挺醫護！」新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，靈鷲山持續關懷大眾與守護民眾健康的醫療人員，1月28日與新北貢寮區長鍾耀磊、主任秘書吳家兆一同到貢寮區衛生所，致贈代表心安的〈楞嚴咒〉掛軸及防疫物資，主任林中一等醫護感恩靈鷲山慈悲，肯定宗教安定民心的力量。

新冠疫情嚴峻，全球環境艱難，人心浮動，除了做好基本防疫工作，靈鷲山開山住持心道法師期許以「心安」和「好心」面對，呼籲大家一起用善念、善行、善業，扭轉地球災劫與現況，讓宇宙萬物、生態環境重新回歸平衡。

抗疫心生活 齊心挺醫護

靈鷲山聖山寺監院懇慧法師、知客聞虛法師、慈善基金會董事長性月法師，準備〈楞嚴咒〉掛軸、〈楞嚴咒〉平安御守及消毒酒精、乾洗手液等防疫物資，關懷貢寮區衛生所醫護人員。貢寮區長鍾耀磊、主任秘書吳家兆也到場為醫護打氣。

主任林中一說，貢寮區衛生所服務1萬2000多人，是當地最大的醫療院所，感恩靈鷲山帶來心靈防疫物資，在寒冬中溫暖所有默默執勤的第一線醫療人員，將把代表心安的〈楞嚴咒〉掛軸，懸掛在入口處，守護大家心靈。

區長鍾耀磊表示，貢寮區65歲以上老人佔了全區人口23％，是新北市前5大高齡的行政區，因為地處偏鄉，特別依靠衛生所的醫療救護。近來疫情擴散，貢寮沒有居家隔離的案例，但為超前部署，平日在社區執行的老人供餐改以外送服務，近來盛行的尾牙也鼓勵外帶、避免群聚，希望大家共體時艱，一起度過這波疫情。

持咒息災厄 善念安民心

從疫情爆發1年多來，靈鷲山用愛與慈悲持續防疫和祈福活動，包括：全球靈鷲人共同持誦1億遍〈楞嚴咒心〉；配合政府措施，法會採取全球線上直播，讓信眾安全參與；422世界地球日發起「寧靜罩地球」活動，以熄燈寧靜9分鐘的具體作為，落實心道法師推動的「愛地球、愛和平」理念。

2021開春，本著「慈悲與禪」精神，發起「一億咒心挺醫護」活動，鼓勵以正念持誦〈楞嚴咒心〉，讓心寧靜下來，透過持咒共振的能量，一起齊心抗疫挺醫護，祈願疫情消弭、台灣平安、生命和諧、世界和平，地球永續。

靈鷲山準備大幅的〈楞嚴咒〉，歡迎醫療院所、營業場所索取；內有〈楞嚴咒〉的「平安御守」與大眾結緣，可至靈鷲山各講堂據點領取。

高標準防疫 新春禮佛更安心

靈鷲山依據市政府防疫規範，今年特別以網路直播新春祈福法華法會及除夕拜願活動，各殿堂已進行社交距離的地標規劃，確實保持社交距離，規範人數及分批進入，民眾新春可以安心禮佛，也懇請配合戴口罩、酒精消毒、實聯制登記等措施。

(中時 )