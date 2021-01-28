轉眼間又到了年底尾牙及過年與親朋好友聚會的季節，今年因為新冠肺炎疫情悶了一整年，該如何放鬆緊繃的心情呢？許多人不敢出門去人多地方群聚，除了在家與親友連絡感情之外，也有不少人去KTV歡唱熱鬧一下。

●過度使用喉嚨，出現K歌症候群

耳鼻喉門診接獲不少病患主訴：數天至數個月的喉嚨異物感，聲音沙啞及慢性咳嗽，甚至說話或唱歌時的喉嚨痛，有些甚至看了多家診所都不見好轉，其實這些都是所謂的「K歌症候群」。

振興醫院耳鼻喉部嗓音醫學中心主治醫師張智惠表示，聲帶位於咽喉部，是發出聲音、呼吸以及吞嚥的重要結構，造成聲帶受傷或發炎因素中，咽喉胃酸逆流的刺激，以及不正常的發聲習慣影響很大。我們平常多少都會有胃酸逆流的狀況，可經由吞嚥及正常的消化道蠕動，將逆流而上胃酸排空；但若吃到高油脂、高糖份、菸酒等易脹氣的食物，導致胃酸分泌過多、消化道的肌肉緊張或消化道蠕動機能不好，逆流的胃酸便容易滯留在咽喉部引起發炎。

過度使用喉嚨，容易出現K歌症候群。(示意圖/常春月刊提供)

●咽喉部黏膜脆弱，對胃酸保護力比較差

張智惠指出，咽喉部黏膜比胃及食道脆弱，對胃酸保護力也較差，因此更容易受傷。酒精、抽菸或咽喉胃酸逆流會影響聲帶及周邊組織的血液循環，導致聲帶水腫，黏膜發炎或甚至長出病變。如果再加上過度使用聲音，大聲喧嘩喊叫或飆高音，當心讓聲帶長出結節或息肉，就有可能需要手術治療。

熱鬧氛圍下，無意中大吃大喝，就會吃到油膩且重口味的佳餚；也因放鬆心情而講話音量提高，歡樂之餘高歌好幾曲助興，回家倒頭就睡。這些不經意的習慣就是造成聲帶受傷，導致隔天聲音沙啞或各種咽喉不適的元兇，要怎麼K歌不鎖喉，張智惠醫師提供了以下秘技。

一、少高油脂高糖份易脹氣食物。

二、避免菸酒影響聲帶血液循環。

三、多喝水才能潤澤喉嚨。

四、說話避免大聲吼叫。

五、讓聲音適時休息。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)