產業發展處長黃駿逸將接任秘書長。（陳彩玲攝）

基隆市政府團隊人事大異動，市長林右昌28日上午證實，產業發展處長黃駿逸將升任秘書長，他表示，黃駿逸的學經歷、對市政熟稔度無人能出其右，一定能帶動團隊加速衝刺。

林右昌說，從我就任之初，黃駿逸就擔任市長辦公室主任及機要，後來接任研考處長、綜合發展處長，現今為產發處長，學經歷相當豐富，對市府、市政熟稔程度無人能出其右，由他接任秘書長對未來市政推動，定能無縫接軌、貫徹執行，帶動府團隊加速衝刺。

林右昌指出，新任產發處長則由立委蔡適應國會辦公室黃健峰接任，他認為，黃健峰對基隆市政、中央各部會業務皆熟稔，也協助立委蔡適應成為國會最優質立委之一，能力毋庸置疑，未來任職產發處長，可以將基隆與中央部會有效連結，為市府爭取更多經費預算。

另外，林右昌提及，交通處長李綱得到中央賞識，將調任交通部鐵道局擔任主任秘書，他指出，鐵道局負責捷運規劃和鐵道建設，相信未來對基隆推動捷運如虎添翼，也能為基隆交通建設帶來助益，而交通處長一職，由交通處副處長蘇先知接任。

(中時 )