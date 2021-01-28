疫情持續拉警報，但仍不時傳出有民眾違反防疫規定而受罰，宜蘭林姓男子因在居家檢疫期間外出被罰10 萬元，卻一再以「沒錢」 為由惡意拖欠罰款，行政執行署宜蘭分署行政執行官使出緊迫盯人策略，果然在林某住處前發現其自小客車，立即表示要予以查封，林某嚇得趕緊向親友借錢將罰鍰繳清。

行政執行署宜蘭分署表示，林姓男子因居家檢疫期間外出遭裁罰10萬元，雖於在案件移送宜蘭分署時立即向分署申辦分期，但卻在繳納第1期後就拒再繳納，企圖以分期方式拖延執行。

宜蘭分署廢止分期後，書記官亦多次上門查訪，但林某都以「沒錢、沒工作」或「等訴訟結果出來再說」等理由拒繳罰鍰。

一直到同步執行當日，由行政執行官親自率隊並會同轄區2位警員大陣仗再次至其住所現場執行，當場發現林某名下的自小客車就停在門外，經行政執行官指示如無法馬上提出清償方案將鐵腕查封愛車，林某嚇得立刻打電話向親友借錢，當日即繳清罰鍰。

(中時 )