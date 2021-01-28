美國股市各大指數跌幅均逾2%，台股跟著下殺，早盤一度跌逾300點，最終收跌285.57點或1.82％，報15415.88點，摜破月線15531.38點，成交量3593.29億台幣。權值股龍頭台積電也殺逾2%，早盤跌至598元後就陷入600元大關保衛戰，收盤計跌2.28%，報601元。

台股ADR(美國存託憑證)週三全面收黑，台積電ADR跌3.88%、聯電ADR更挫6.96%，都反映到台股。台積電今天股價走勢疲弱，開盤僅4分鐘就大跌17元到598元，跌幅2.76%，市值縮水4408億元，影響大盤指數約144點，隨後在低接買盤救援下才重上600元。

半導體三雄另２成員也疲軟，儘管聯電、聯發科去年財務報表都亮眼，每股純益分別達2.42元及26.01元，今年第1季營運也都看旺，不過不敵市場賣壓沉重，早盤最大跌幅分別達8.39%、3.79%。跌幅收斂後，聯電收黑6.57%，報51.2元；聯發科收跌3.12%，報869元。

傳統產業股也普遍走跌，包括塑膠、鋼鐵、橡膠、汽車、玻璃類股指數都跌逾1%，僅運輸及觀光類股逆勢走揚。

據《工商時報》報導，外資自11日起對台積電轉賣超後，就上演邊喊多邊倒貨戲碼，目標價雖喊至上千元，但到昨(27)日止累計賣超約1,120億元，過去13個交易日只有2日買超，其餘有11個交易日都在從台股提款，累計賣超金額達1,120億元，是這波最大贏家，力挺台股護國神山的散戶則是輸家。

(中時新聞網)