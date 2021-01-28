台中市西屯區日前發生3月大女嬰猝死案，女嬰李姓母親曾與5名男子生下7名子女，為釐清龍鳳胎當中女嬰猝死原因，檢警28日進行解剖。社會局強調，

個案的兒子已在一月委託安置，目前照顧情況良好。社工每日與個案保持聯繫，密切追蹤，協助個案辦理女兒後事的相關事宜，以及喪女後的情緒調適。

社會局表示，李女雖才37歲卻有過3段婚姻，除與第3任前夫未生育，與2前夫跟3同居人共生7名子女；7個子女分別屬於5個爸爸；其中老大已快成年，老大跟老二是同一個爸爸，老三到最後一對雙胞胎則分屬不同爸爸，李女並跟社工稱龍鳳胎的爸爸已過世。

社會局指出，李女雖是7個孩子的媽媽，卻因無力撫養孩子出生後，經由社會局協助4個出養、1個媽媽代為照顧，李女沒有照顧嬰幼兒經驗，加上沒有固定工作且居無定所；3個月大女嬰猝死前一天，社工還去她家訪視，當時發現女嬰活力正常，但衣服稍嫌單薄，未料竟發生意外。

社會局強調，社工對李女再提出協助安置女嬰的想法，還提到已經幫她找了安置所，希望她跟女兒接受安置，李女原本還說願意再考慮，沒想到才事隔不到1天，就發生憾事。社工目前每日都與個案保持聯繫，密切追蹤，協助個案辦理女兒後事的相關事宜，以及喪女後的情緒調適。

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(中時 )