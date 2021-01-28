一名男子27日喝醉後將車輛停放到桃園某購物中心，隨後到名錶專櫃行搶24萬的手錶，接著拿出身上的美工刀恐嚇店員，再到門口攔計程車搶車，割傷2名計程車司機，所幸警方即時到場逮捕，才將該男制服。

42歲林姓男子27日晚間獨自駕車自新北市新店區出發來到蘆竹區，由於心情不好，於是他將車輛停放在購物中心的停車場後，便在車上飲酒，而後情緒愈加抑鬱，竟然就興起犯意行搶，並至賣場閒逛觀察地形。

林男前往購物中心一樓專櫃佯裝要購買手錶，當店員將1只名貴手錶交予他觀賞時，林男卻趁店員不注意時將手錶放入口袋內即逕自離去，店員見狀趕忙攔阻，但卻遭林男以預藏的美工刀嚇阻。

林男隨後跑出大門，見大門口排班計程車，竟然再持美工刀強行將一輛停在計程車招呼站的計程車開走，但是馬上就遭其他排班載客的計程車司機攔阻，林男又再向前搶奪一輛機車欲逃跑，此時警方趕到現場將林男逮捕壓制。

在攔阻過程中，林男極力反抗，頻頻揮動手中的美工刀劃傷了2名計程車司機，所幸派出所就在該購物中心的後方，員警獲報後，立即將這名男子壓制逮捕。

警方呼籲，雖然最近疫情緊繃且年關將近，但警方在各金融機構以及大賣場仍會加強巡邏，不法之徒千萬不要以身試法，以免身陷囹圄，屆時過年只能在牢裏吃牢飯。

(中時 )