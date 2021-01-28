台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員林偉翔、吳雅濤日前擔服巡邏勤務，於上午11時許接獲民眾報案，稱南屯區大進街有人路倒。員警獲報立即趕往現場並通知救護人員，到場時發現1位老婦人倒臥在家中，所幸還有意識，立即協助送醫治療，家屬頻頻感謝員警的積極協助。

警方指出，林、吳2員接獲報案後健步如飛趕往現場，值班同仁也同時通報119救護人員，到場時見黃姓報案人神情緊張的站在大樓外，表示為大樓的監委，因聽到隔壁不斷傳來哀嚎聲，聲音聽起來像是70歲王簡老太太的聲音，按電鈴卻無人回應，聯絡老太太兒子，但正在上班無法趕回家，於是又再通知老太太的女兒，同時報警協助。

警消到場後，因大門深鎖無法進入，正打算破門時，其女兒剛好返家，趕緊開門進入查看，發現老太太躺臥在客廳地板上，神情痛苦不斷的哀嚎，所幸意識清楚且沒有明顯的外傷，員警與救護人員立即合力將老太太送上救護車，由家屬陪同至醫院照顧母親。

警方表示，王簡老太太的女兒說，她剛剛出門買東西，感謝警消人員及時趕到協助母親送醫，對於警方熱心與專業的服務態度深感敬佩。

大墩派出所長葉信良呼籲，據國民健康署調查統計資料：跌倒意外，是老年人事故傷害死亡的第二大主因，除了留意居住環境慎防老人跌倒外，還須注意跌倒後長輩是否能立即獲得救援；建議民眾可讓長輩穿戴偵測裝置，確保不慎跌倒時能及時收到訊號，避免錯過黃金救援時間造成憾事。

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(中時 )