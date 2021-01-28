桃園醫院群聚事件桃園市啟動全市大消毒，陸軍33化學兵群與環保局清潔大隊深入大街小巷作業，桃園市長鄭文燦28日特別前往慰勞，其中化學兵群指揮官龔龍峰參與任務，還錯過兒子出生重要時刻，他說肩負對國家的責任，對兒子不會感到愧疚，鄭也特別送上新生兒禮物代表對他的感謝。

鄭文燦表示，社區大消毒作業28日來到內壢和青埔地區有19個里，33化兵群和環保局出動相當多同仁，33化兵群龔指揮官家有喜事，但責任在身以公務為重，特別送給他新生兒禮物代表對他的感謝，感謝他防疫第一能把任務完成的敬業精神，值得大家為他喝采。

龔龍峰則說，身為軍人與家人聚少離多已經很習慣，從1月19日接獲任務，每天出動官兵近百人協助桃園市進行消毒作業，至今只回家一趟過，家人都很支持，老婆要生產時有打電話給他，家裡還有父母可以幫忙，雖然錯過兒子出生重要時刻，但並不會對他感到愧疚，因為對於國家百分之百付出，家人認同相信兒子也會為他感到驕傲。

(中時 )