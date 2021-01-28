韓國水產部(Ministry of Oceans and Fisheries)28日表示，疫情造成全球航運一櫃難求下，預計2021年韓國航運業的整體業績將可重振雄風，重新回歸至2015年的大好榮景。

根據韓國政府最新數據，2021年韓國本土航運業者的總營收可望上看40兆韓元，約362億美元，2020年則為36兆韓元。

回溯至2015年，當時韓國航運總業績一度高達39兆韓元，但後來全球第七大業者韓進海運（Hanjin Shipping），在價格高峰時造新船與租用船隻，以致投資太多債台高築。同時，也錯估形勢以為政府會出手相援，因為韓國政府當時已自身難保，故終於在2017年初宣布破產。

之後，韓國船運業便開始走下坡。

不過，韓國官員樂觀預估，隨著景氣陸續回溫下，航運業也可搭順風車成長，到2025年時預估可見營收達51兆韓元。

目前，韓國將提供貸款給中小型運輸業者，以幫助度過疫情難關。同時，也計畫釋出更多的貨櫃輪等，協助出口商解決需櫃孔急，以及運費高漲問題。韓官員補充，每月至少將釋出兩艘共8,000TEU（20尺）貨櫃船艙位，直到市場高漲運費冷卻下來為止。

(時報資訊)