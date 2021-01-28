台股開低走低，指數終場收在15415.88點，跌285.57點，失守月線15531點支撐，成交值新台幣3593.29億元。

市場指標股台積電股價收在601元，力守新台幣600 元關卡，跌14元，跌幅2.28%，市值縮水3630億元，滑落至15.58兆元，影響大盤指數約119點。

其餘包括聯發科、聯電、鴻海及日月光投控等權值股也都同步走跌，影響整體電子類股指數跌逾2%，為盤面弱勢指標。1100128

(中央社)