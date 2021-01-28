台積電股價力守600元關卡 台股重挫285.57點 15:192021/01/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股開低走低，指數終場收在15415.88點，跌285.57點，失守月線15531點支撐，成交值新台幣3593.29億元。 市場指標股台積電股價收在601元，力守新台幣600 元關卡，跌14元，跌幅2.28%，市值縮水3630億元，滑落至15.58兆元，影響大盤指數約119點。 其餘包括聯發科、聯電、鴻海及日月光投控等權值股也都同步走跌，影響整體電子類股指數跌逾2%，為盤面弱勢指標。1100128 台股下殺285點破月線 收15415點 台積電險守600元 三大賣壓齊聚 年關將近 台股量能創低 (中央社) #指數 #台股 #影響 #新台幣 #關卡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》美國隊長重傷 急殺逾300點、月線bye了 10:022021/01/28 財經 股匯雙跌 新台幣由升轉貶 多在28元價位 16:202021/01/28 財經 《晨間解盤》賣壓未消化結束(倫元投顧提供) 09:092021/01/28 財經 《港股》美股重挫 恆指跌破3萬點 10:512021/01/28 財經 《期貨》美股大跌 期貨盤全倒、台指期開低250點 09:092021/01/28 財經 美股大暴跌 台積殺破600元 台股重挫逾300點 09:032021/01/28 財經 《半導體》台積電600堡壘堅固 空軍擋門外 10:172021/01/28 財經 1分鐘讀財經》赴美設廠啟動 台積電雙倍薪徵千人 08:122021/01/28 財經 未來不輸台積電 謝金河曝3關鍵點名晶圓二哥 11:152021/01/28 財經 《晨間解盤》偏多整理(日盛投顧提供) 09:202021/01/28 財經 美股早盤重挫 04:102021/01/28 財經要聞 財經熱門新聞 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 挺防疫人員 家樂福送每人720元購物金 - 財經 - 工商 GameStop之亂狂燒 美散戶股板關閉 官員籲停牌30天 - 財經 內行爆台積吞3奈米肥單 美晶片老大竟偷偷來 - 財經 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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