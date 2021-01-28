立法院今天繼續協商今年度總預算案，國民黨團原質疑衛福長陳時中無視多數反萊豬民意，且放任食藥署告發醫師蘇偉碩散布謠言，開民主國家前所未有的惡例，提案刪除衛福部長陳時中及3位次長特別費117萬9千元，國民黨團書記長林奕華今天說，考量到衛福部比較辛苦，且陳時中每天加班，願意撤案。

國民黨團日前表示，衛福部長陳時中等官員無視多數反萊豬民意，堅持力挺開放萊豬，因此提案刪除「萊豬部會首長」特別費，這是在捍衛國人健康，以及監督政府施政必須以民意為優先。

立法院上午討論到衛福部長陳時中及3位次長117萬9千元的特別費預算時，國民黨團書記長林奕華表示，考量到衛福部比較辛苦，且陳時中每天加班，願意撤案，但對於萊豬議提，還是要給予譴責。

國民黨團另提案全數刪除食藥署長吳秀梅高達15萬8千元的特別費預算案，經兩輪討論後，因難達共識，朝野決議保留該案。

此外，國民黨團不滿蔡政府逕自宣布開放萊豬進口，要求衛福部應提出「萊豬風險評估」、公開「食品衛生安全與營養諮議會」參與名單、高風險族群暴露瘦肉精的健康風險評估、赴美查廠並簽訂「台美豬肉議定書」、新增貨號、明確標示萊劑，等衛福部做到上述這些，才可解凍3千萬。

上午談論到這6項提案時，民進黨團總召柯建銘直言，這幾案涉及高度政治性，建議直接保留，進入二輪協商時，朝野也多做著墨，決議直接送院會表決。

(中時 )