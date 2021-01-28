《戰車世界：僱傭兵》第四季：冬季戰士

戰遊網（Wargaming.net）旗下家用主機遊戲《戰車世界：僱傭兵》(World of Tanks Console) 今天正式宣布推出第四季：冬季戰士，最新一季的遊戲內容將帶給玩家前所未聞的全新遊戲體驗。

即日起至3月8日，玩家將可以參與「冬季戰士」賽季並且從中獲得豐富獎勵，像是經驗值升等、禮券、銀幣以及加值帳號天數。除此之外，玩家還將有機會解鎖美國M48A2 / T54E2、法國蝙蝠Chatillon Bourrasque 以及蘇聯Object 777 II代等戰車，所有車輛皆附帶「冬季戰士」迷彩。

另一方面，非持有季票的玩家在完成每三個級別後，將能獲得的獎勵包括鑰匙卡、金幣、銀幣、消耗品、Boost Ops以及等級100的King King！季票持有玩家則將有權限於每一週進行更多挑戰，而且在每個等級都能獲得不同獎勵，舉例來說，完成等級75將能獲得Object 77 Version II，完成等級100則可以獲得M48A2 / T54E2。高級季票持有的玩家則是能夠獲得所有級別所給予的獎勵。

戰遊網創意總監TJ Wagner表示：「在2020年，我們為玩家提供了一系列獨特主題內容，像是《WWE世界娛樂摔角》與《風火輪（Hot Wheels）》揭讓玩家意猶未盡！ 第四季將重返歷史性主題的《冬季戰士》，提供一個全新賽季讓玩家於2021年也能繼續在戰場上奮鬥！今年也是遊戲正式滿七週年，請玩家敬請期待我們為大家準備的精彩內容！」

(科技)