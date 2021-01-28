受極端氣候影響，入冬以來幾波寒流，不但沒凍傷山櫻花，位於苗栗縣公館鄉與獅潭鄉交界處的協雲宮，更宣布迎來「早櫻」，緋紅色花朵染紅山頭，景色美不勝收，協雲宮主委陳金發28日指出，目前山櫻花花況開約3成，預計再過1周開至6成，呼籲民眾賞花勿忘防疫，入廟一定要戴口罩。

受氣候影響，加上去年逢閏月，海拔約700公尺的協雲宮，山櫻花提早綻放，陳金發指出，協雲宮周邊設有櫻花步道，栽種上千株櫻花樹，除了山櫻花，也有少量的八重櫻及吉野櫻，園區內櫻花樹樹齡最高達逾30年，以往山櫻花都在2月初開花，今年提早，1月底就開了3成以上。

苗栗縣公館鄉與獅潭鄉交界處的協雲宮，宣布迎來「早櫻」，緋紅色花朵染紅山頭，景色美不勝收。（鄭錦德提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣公館鄉與獅潭鄉交界處的協雲宮，宣布迎來「早櫻」，目前山櫻花花況開約3成，預計農曆春節全區盛開。（謝碧容提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣公館鄉與獅潭鄉交界處的協雲宮，宣布迎來「早櫻」，目前山櫻花花況開約3成，預計農曆春節全區盛開。（謝碧容提供／巫靜婷苗栗傳真）

陳金發表示，花期較早可能與去年逢閏月，時間拖了近半個月，所以花期較往年提早，加上苗栗地區雖有乾旱，但協雲宮向來使用山泉水，暫停供水予附近住戶後，櫻花林灌溉水源未受影響，櫻花樹有足夠水源灌溉，生長情況良好，預計再過1周將綻放6成，春節期間全區櫻花盛開，是最佳觀賞期。

陳金發說，櫻花步道為戶外開放空間，沒有舉辦群聚活動，民眾皆為散客，除了宣導戴口罩賞花，也已公告未戴口罩者不得入廟，此外以往廟方會煮點心、蒸糯米飯等給民眾吃，今年決定取消，因應景點仍會吸引攤販設攤，避免阻塞交通動線，廟方有規畫戶外攤販區。

遊客開車從公館鄉沿山道進入大坑社區，走苗24線可直達協雲宮，協雲宮呼籲用路人，山路蜿蜒須注意行車安全，進入園區也須配合防疫工作，保護自己、保護他人。

(中時 )