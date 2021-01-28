無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，總統蔡英文已指示「守住黃捷」。綠營從市長、立委到眾位議員們也全都動起來，陪同掃街、造勢。相較民進黨的熱烈，國民黨則顯得冷淡，港媒評論直言，民進黨唯恐黃成超級搶票機，所以在蔡令下只好表面挺一挺；國民黨則各有算計，有人擔心太挺罷捷會成綠營報復箭靶，有人則寄望黃未來能狂搶綠營選票。

香港媒體《中評社》今日評論表示，投票進入倒數階段，民進黨動員綠營民調每天陪著黃捷站路口、跑基層，比照選舉規格傾盡一切辦法，為黃反催不同意罷免票，升高藍綠對決態勢，把選情炒成「熱戰」。國民黨雖在鳳山辦8場反萊豬、護公投座談會，罷捷大遊行藍營民代也公開現身支持，但與「轉守為攻」的綠營相比，推動力道明顯有別。

國民黨近期公布一份20至21日，鳳山人對黃捷罷免案的民調，其中有23.5%贊成罷免，但反對罷免高達45.4%，差距將近一倍。評論指出，國民黨選在這個時機點發布，一是黨內可能也不看好罷免成功，一則是可能用來反向操作製造危機感。

評論分析，鳳山選區結構本就五五波，且黃捷個人特質較王浩宇討喜，本身對全體選民而言「仇恨值」並不高，這份民調讓藍營在最後階段氛圍更加詭異，儼然成了「黨務系統一頭熱」。不僅如此，評論直言，從綠營的角度思考，一旦黃挺過罷免將更強大，甚至升級為超級搶票機危及到黨內選情，所以才表面上幫忙，直到蔡英文下令才動起來；至於藍營，則是擔心自己成為綠營展開罷免報復行動的箭靶，或是也暗中期望黃下屆能狂搶綠票，不正面力挺罷捷的背後藏許多算計。

(中時新聞網)