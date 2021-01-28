(15：27更新)受新冠肺炎影響，春節疏運2月8日至16日，高鐵取消自由座、全車對號座；台鐵也會限制站票數目。

交通部航政司長何淑萍說，在疫情下，包含即將到來的春節，交通部有檢討相關防疫措施，提出高鐵、台鐵禁止飲食，除特殊需要像喝水、服藥、哺乳可除外，海空運輸、公路客運比照辦理；春節2/8-16間，高鐵取消自由座，改全車對號座銷售，台鐵城際列車限制站票數目。相關措施已報指揮中心核備，等核備後交通部會有公告事宜。希望旅客配合量測體溫、戴口罩、遵守飲食相關規定。

防疫新制何時上路？何淑萍表示，公告會盡快完成；昨天呈報指揮中心後，指揮中心一核覆，內部完成程序就公告。指揮中心指揮官陳時中說，交通部長林佳龍早上在院會有說明，大家都同意交通部的基本方向，等行政程序完成，會依照行政程序做公告。

何淑萍說，參照去年12月1日指揮中心會銜各部會公告的飲食規範，除台鐵觀光列車，船舶固定有餐飲區域、航空器國際及兩岸航班外，陸海空的運具內基本上均禁止飲食，除了「排外條款」有適當隔離可暫時取下口罩飲食，只有列車上禁止，場站沒有禁。

若違反禁止飲食規定者，何淑萍說，在運具內、特定區域，一定會先經過相關人員勸說，但屢勸不聽者將依《傳染病防治法》第70條處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

(中時 )